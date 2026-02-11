Krvavý souboj s klokanem. Farmář v důchodu měl obrovské štěstí
Poklidné odpoledne u vodní nádrže se během několika vteřin změnilo v krvavý zápas o přežití. Australský důchodce chtěl jen zachránit psa svého kamaráda. Místo toho skončil s hlubokými ranami v nemocnici po brutálním útoku rozzuřeného klokana.
Australský venkov bývá symbolem klidu, otevřených pastvin a tichých podvečerů u vodních nádrží. Jenže právě v takovém prostředí se během několika vteřin může odehrát dramatický souboj o život. Důchodce Col o tom ví své. Obyčejná návštěva u kamaráda ve státě Victoria se proměnila v brutální střet s divokým klokanem, na který jen tak nezapomene.
Všechno začalo nenápadně. Col byl na návštěvě, když se ozval zběsilý štěkot psa. Oba muži okamžitě vycítili, že něco není v pořádku, a vydali se směrem k hrázi místní nádrže. Tam uviděli psa, jak štěká na velkého klokana. Situace se vyhrotila během několika okamžiků.
Col popsal, že klokan se snažil psa popadnout. Instinktivně proto sáhl po klacku a zvíře udeřil. Klokan skočil do vody a zdálo se, že je po všem. Jenže to byl teprve začátek. Když se Col otočil zády a požádal přítele, aby psa odvedl do bezpečí, klokan vyrazil z vody obrovskou rychlostí a zaútočil.
Brutální střet u vodní nádrže
Podle Cola ho klokan narazil hlavou přímo do obličeje a začal ho bít. Údery přicházely rychle a tvrdě. Zvíře se opřelo o silný ocas, skočilo na něj, chytilo ho za hlavu a nechtělo se pustit. Col spadl na záda a když se pokusil vstát a utéct, dostal další ránu zezadu. Klokan ho držel pevně, drápy se mu zaryly do těla.
Celý útok trval zhruba 25 sekund, ale intenzita byla podle Cola srovnatelná s vážnou autonehodou. Na fotografiích po incidentu jsou vidět hluboké šrámy na zádech i břiše, rozsáhlé podlitiny, zakrvácená hlava a roztrhaná košile. Drápy pronikly do břicha z obou stran několik centimetrů hluboko.
Rozhodující moment přišel ve chvíli, kdy Colův přítel popadl lopatu a klokana udeřil. Zvíře odskočilo a vrátilo se zpět do vody. Col byl následně převezen do nemocnice, kde strávil přibližně šest hodin. Lékaři ošetřili hluboké tržné rány i otřes způsobený silnými údery. Col přiznal, že mu pravděpodobně zachránilo život to, že se v kritické chvíli přetočil na břicho. Podle lékařského vyšetření mohly být následky mnohem horší. Věří také, že pevná košile zabránila ještě hlubším poraněním.
Nepředvídatelní obyvatelé australské přírody
Odborník na hubení škůdců Alex Krsti uvedl, že podobné útoky jsou sice vzácné, ale rozhodně nejsou mimo možnosti těchto zvířat. Klokan plný adrenalinu může být mimořádně agresivní, zejména pokud se cítí ohrožený nebo vyprovokovaný. Silný samec dokáže využít nejen zadní nohy s ostrými drápy, ale i mohutný ocas jako oporu při výpadu.
Na možné riziko dlouhodobě upozorňuje také University of Melbourne. Podle jejích poznatků může dospělý samec vnímat vzpřímený postoj člověka jako výzvu. Pokud je zvíře velké, sebejisté a nachází se na svém teritoriu, může situaci rychle vyhodnotit jako konflikt a zaútočit.
Col dnes říká, že má obrovské štěstí, že přežil. Přesto s nadhledem dodává, že je mu trochu trapně, že ho zmlátil klokan. Úsměv ale rychle střídá vážnost. Incident podle něj ukazuje, že i zdánlivě klidná setkání s divokou přírodou mohou během několika vteřin přerůst v boj o život.
Australská krajina zůstává nádherná a fascinující. Zároveň však připomíná, že její obyvatelé nejsou plyšoví maskoti z turistických brožur, ale silná a nepředvídatelná zvířata. Stačí jediný okamžik nepozornosti a idylický den se může změnit v dramatický příběh, který končí v nemocnici.