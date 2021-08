Haiti zasáhlo silné zemětřesení, z trosek vytaženy desítky mrtvých

Haiťané mají v paměti zemětřesení z roku 2010, při kterém zahynuly statisíce lidí.

Epicentrum otřesů tentokrát leželo 150 kilometrů západně od haitské metropole Port-au-Prince v hloubce deseti kilometrů. V metropoli se zřítilo mnoho budov včetně nemocnice, školy nebo kostela.

Zemětřesení v hlavním městě vyvolalo paniku. Lidé zmateně vybíhali z domů na ulice. Čtyřiatřicetiletá Naimi Verneusová zpravodaji agentury Reuters líčila, že ji probudila chvějící se postel.

„Probudila jsem se a ani jsme se neobouvala, chtěla jsem se jen rychle dostat ven. Když jsem byla na ulici, uvědomila jsem si, že uvnitř je stále moje matka a moje děti. Soused šel zpátky do domu a řekl jim, ať běží z domu. Nakonec jsme se všichni dostali ven,“ vypověděla Naimi.

