Aktualizováno: Francouzská vláda schválí důchodovou reformu i bez parlamentu

Francouzská vláda použije článek 49.3 ústavy a přijme důchodovou reformu bez hlasování poslanců. Premiérka Élisabeth Borneová to oznámila na začátku zasedání Národního shromáždění, které mělo dnes o zákonu hlasovat. Blok prezidenta Emmanuela Macrona nemá totiž v dolní komoře parlamentu většinu. Krok velmi kritizuje opozice. Schválení zákona nyní mohou poslanci zvrátit jen vyjádřením nedůvěry vládě. Spornou reformu, proti kterému odbory pořádají od ledna masivní protesty, dnes dopoledne schválil Senát.

Premiérka Borneová oznámila postup vlády za hlasitého protestu z opozičních lavic. „Nemůžeme dát v sázku budoucnost našich důchodů a tato reforma je nezbytná,“ řekla premiérka, podle které kabinet nechtěl riskovat, že poslanci nakonec reformu neschválí. Podle ní vláda dlouze jednala s odbory o podobě návrhu, který byl podle ní dialogem se sociálním partnery „obohacený, zlepšený a vždy vyvážený“. Po ohlášení aktivace článku 49.3 bylo zasedání dolní komory přerušeno.

Vládní seskupení nemá mezi poslanci většinu a při hlasování o reformě by se vláda musela spolehnout na hlasy opozičních Republikánů (LR). Mezi členy pravicového poslaneckého klubu však nepanoval na reformu jednotný názor ani po změnách schválených ve středu parlamentní komisí, která vyšla vstříc některým námitkám pravicových zákonodárců.

Využitím článku 49.3 může vláda přijmout zákon, aniž by o něm hlasovalo Národní shromáždění. Vystavuje se ale možnosti, že poslanci do 24 hodin od použití tohoto ustanovení vyvolají hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Čas na podání návrhu nyní mají do pátečních 15:20 SEČ. V případě, že návrh bude podán, dolní komora znovu zasedne. Úmysl vyvolat hlasování o nedůvěře již oznámila předsedkyně klubu Národní sdružení (RN) Marine Le Penová a obdobný návrh pravděpodobně předloží nejméně jeden další z opozičních klubů.

Článek může vláda použít bez omezení u návrhů zákona, které se týkají rozpočtu a sociálního zabezpečení, píše Le Monde. Pokud při hlasování nedůvěru vládě vysloví většina alespoň 289 z 577 poslanců, pak se zákon považuje za zamítnutý a vláda musí podat demisi. V opačném případě se zákon považuje za schválený dolní komorou a vláda může pokračovat ve svém mandátu.

Před použitím článku 49.3 varovaly vládu odborové centrály, které proti změnám důchodového systému pořádají od ledna masivní demonstrace a stávky. Po vystoupení premiérky se před Národním shromážděním shromáždilo několik desítek lidí. K parlamentu míří také demonstrace studentů, které se účastní na 1500 lidí, informuje stanice TF1. O dalším postupu budou dnes večer rozhodovat i odborové centrály. Předseda odborové konfederace CFDT, jež patří k největším v zemi, Laurent Berger již oznámil další protesty. „Vláda ukázala, že nemá většinu,“ řekl Berger.

Zákon, který patří mezi priority Macronova druhého prezidentského mandátu, počítá s postupným zvýšením věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let, s omezením speciálních režimů a s dalšími zásahy, které mají podle kabinetu zaručit udržitelnost penzijního systému.

Plánované změny, které se podle průzkumů nelíbí většině Francouzů, v zemi od ledna vyvolaly rozsáhlé protesty, které pokračují i v současnosti. Stávky dnes zasáhly zejména dopravu, přístavy, plynárenství, rafinerie a energetický sektor. Rekordní počet lidí přilákala šestá generální stávka, která se konala 7. března. Podle odhadů ministerstva vnitra se tehdy protestů zúčastnilo kolem 1,28 milionu lidí, podle odborářů dokonce 3,5 milionu.

Francouzský Senát dopoledne podle očekávání změny v důchodové reformě schválil. Výsledek hlasování byl velmi podobný výsledkům ze soboty, kdy o reformě senátoři hlasovali poprvé. Názor změnili dva členové horní komory francouzského parlamentu, kteří posílili tábor odpůrců změn.