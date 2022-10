Laťka trapnosti je zase o něco výš: Energeticky úsporný rolák místo kravaty

Francouzský prezident Emmanuel Macron se v dnes zveřejněném videi (ZDE) o vládních reformách objevil v roláku. Stejně jako několik členů jeho vlády tak propaguje energetickou šetrnost nezbytnou pro nadcházející zimu.

Podle opozičních politiků ale Macron svým krokem, zejména v kontextu poměrně teplého podzimu ve Francii, vyvolává spíše posměch.

Jako první v roláku vystoupil ministr hospodářství Bruno Le Maire. Před týdnem přišel s prohlášením, že Francouzi už ho nebudou vídat v kravatě. Jeho úřad v létě čelil vlně kritiky za nadměrné a nákladné používání klimatizace, zatímco občany vyzýval k šetrnosti. Le Maire rovněž slíbil, že ministerstvo v zimě bude své prostory vytápět nanejvýše na 19 stupňů Celsia.

Vedle pánů v rolácích se členky vlády objevily na veřejnosti v péřových prošívaných bundách. Nejprve se v bundě s motivy motýlů na jednání s ekologicky smýšlejícím starostou objevila premiérka Élisabeth Borneová. O den později oblékla zimní bundu i ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannierová-Runacherová.

Pour répondre aux défis du pays, je veux bâtir un nouveau partenariat entre l’Etat et les grandes villes. Transition écologique, plein emploi et cohésion des territoires, c’est par le travail commun entre le Gouvernement et @France_urbaine que nous avancerons. pic.twitter.com/DHHNKNKBKG — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 27, 2022

„Pokud by to nebylo tragické, bylo by to komické,“ řekl republikánský politik Xavier Bertrand. Marine Le Penová ve středu Le Mairův projev označila za beznadějnou komunikaci a „politiku pro hlupáky“.