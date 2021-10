Fotografka, kterou si královské rodiny pustily k tělu

Mary Steenová byla jednou z prvních žen - fotografek. Úspěšná Dánka se vypracovala na dvorní fotografku tamní královské rodiny a výrazně se podílela na prosazení nového stylu fotografií. Její život také inspiroval další ženy pro volbu této profese. Narodila se před 165 lety, 28. října 1856.

Mary pocházela z Jutska. Její rodina tehdy žila ve vsi poblíž města Aarhus. Maryin otec Niels Jensen Steen pracoval jako učitel. A vzdělání se mělo dostat i jeho dceři, neboť Mary absolovala dívčí obchodní školu v Kodani. Už brzy však přišla na to, že pro kancelářskou práci se prostě nenarodila. Táhlo ji to k fotografování, v němž se nejdříve vzdělávala ve Švédsku a pak u profesionálního fotografa „doma“ v Kodani.

A byla talent! V roce 1884 si otevřela vlastní ateliér v centru Kodaně. Její královskou disciplínou pak bylo pořizování snímků přímo v domovech svých klientů. A k těm patřili i lidé z nejvyšších kruhů. V roce 1888 se totiž stala fotografkou dánské princezny Alexandry.

Princezna byla s jejími snímky tak spokojena, že na ni nezapomněla ani poté, co se provdala do ciziny - za následníka britského trůnu Eduarda. V polovině 90. let tak Alexandra pozvala Steenovou do Londýna a ta pořídila snímky i dalších členů britské královské rodiny, včetně samotné královny Viktorie.

Fotografovat lidi v jejich příbytcích, v časech před rozvojem elektrifikace, přitom nebylo nic snadného. Steenová však uměla a fotografie za umění také považovala. Její intimnější a uvolněnější styl si získal velkou popularitu. A byla také první ženou, která se podílela na vedení Dánské asociace fotografů. Z ocenění pak za svou práci například v roce 1888 získala stříbro na Severské výstavě průmyslu, zemědělství a umění.

Královna Viktorie se svou nejmladší dcerou, princeznou Beatrice, na fotografii, kterou pořídila Mary Steenová. | zdroj: Wikipedia.cz

Navzdory úspěchu však Mary pamatovala i na prostředí, z něhož vzešla, a na problémy, s nimiž se v té době ženy potýkaly. Působila v emancipačním hnutí a zasazovala se i o lepší pracovní podmínky pro ženy. Podle dostupných údajů se o své podřízené a personál také dobře starala a dávala jim slušnou mzdu.

Steenová zavřela ateliér v roce 1918, neboť ji trápil zhoršující se sluch. Zemřela 7. dubna 1939 ve 82 letech