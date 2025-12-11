Dnes je čtvrtek 11. prosince 2025., Svátek má Dana
Počasí dnes 6°C Mlha

Forbes: Nejvlivnější ženou světa je von der Leyenová, Češka v žebříčku není

11. 12. 2025 – 12:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Forbes: Nejvlivnější ženou světa je von der Leyenová, Češka v žebříčku není
Ursula von der Leyenová a Christine Lagardeovázdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Třemi nejvlivnějšími ženami na světě pro rok 2025 jsou podle amerického magazínu Forbes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a japonská premiérka Sanae Takaičiová.

V žebříčku figurují ženy z 25 zemí, přičemž poloviční podíl mají Spojené státy; žádná Česka ani Slovenka se v něm neumístila.

Forbes oznámil svůj 22. výroční žebříček ve středu. Figurují v něm ženy, které "budují miliardové podniky, ovládají globální trhy, pohánějí vědecké a technologické průlomy, formují veřejnou politiku a definují kulturní momenty, které hýbou světem".

Na seznamu jsou "nejdynamičtější ženské vůdkyně, inovátorky a tvůrkyně změn, které letos formovaly globální scénu". Podle magazínu spravují příjmy přesahující 4,9 bilionu dolarů (více než 101,4 bilionu Kč), zaměstnávají přes 9,3 milionu lidí a ovlivňují země s více než polovinou globálního hrubého domácího produktu (HDP).

profimedia-1052053470 Francouzka Christine Lagarde -Prezidentka Evropské centrální bankyzdroj: Profimedia

Časopis při sestavování seznamu stovky žen sledoval čtyři kritéria vlivu, tedy finance, média, dopad jejich činů a sféry vlivu. Výsledky pak rozdělil do šesti sekcí: podnikání, technologie, finance, média a zábava, politika a filantropie.

"Tyto ženy od technologií přes finance a politiku až po kulturu nejenže svět posunují dál tím, že narušují stávající systém, ale také určují, kde bude moc posilovat a uplatňovat se v budoucnu," uvedla výkonná prezidentka časopisu Moira Forbesová.

Vedle tří zmíněných nejmocnějších žen se v první pětici umístila ještě italská premiérka Giorgia Meloniová a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. V seznamu je i Julie Sweetová (6. místo), která zavedla umělou inteligenci do "operačního jádra největších světových podniků", namibijská prezidentka Netumbo Nandiová-Ndaitwahová (79.), americké zpěvačky Taylor Swiftová (21.) či Beyoncé (33.) nebo premiérky Barbadosu či Dánska Mia Mottleyová (99.) a Mette Frederiksenová (84.).

profimedia-1058258752 Americká zpěvačka Taylor Swiftzdroj: Profimedia

Deset nejvlivnějších žen na světě pro rok 2025 podle Forbesu:

1. Ursula von der Leyenová 6. Julie Sweetová
2. Christine Lagardeová 7. Mary Barraová
3. Sanae Takaičiová 8. Jane Fraserová
4. Giorgia Meloniová 9. Abigail Johnsonová
5. Claudia Sheinbaumová 10. Lisa Suová
Tagy:
Francie média EU Německo Itálie zeny Forbes Japonsko Mexiko svět společnost
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Zlom už 1. ledna: Dvě znamení vstoupí do roku 2026 s mimořádnou šancí na úspěch i finanční skok

Následující článek

Poklad za 17 miliard konečně na hladině: Co skrývala nejcennější loď světa

Nejnovější články