Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
11. 3. 2026 – 18:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického magazínu Forbes zakladatel automobilky Tesla či start-upu xAI Elon Musk.
Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliard dolarů (17,6 bilionu Kč), proti předchozímu roku je to více než dvojnásobek. Nejbohatším Čechem je podle žebříčku majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad s majetkem za 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč).
Po vstupu CSG na burzu se hodnota Strnadova majetku podle žebříčku zesedminásobila. Strnad se tak v pořadí dostal i před dědičku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou. Jako 69. nejbohatší člověk planety je jediným Čechem v první stovce žebříčku.
Musk je prvním člověkem, jehož jmění překonalo 800 miliard dolarů. Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page s majetkem za 257 miliard dolarů a Sergey Brin s částkou 237 miliard USD. Čtvrtý se s majetkem v odhadované výši 224 miliard dolarů umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.
Seznam mapuje lidi s majetkem v hodnotě alespoň jedné miliardy dolarů a letos zahrnuje celkem 11 Čechů. Nově se do něj na 2858. místě dostal René Holeček, který je největším akcionářem české zbrojovky Colt CZ (do roku 2022 Česká zbrojovka). Jeho majetek Forbes odhaduje na 1,3 miliardy dolarů.
Kellnerovou magazín zařadil na 131. místo s odhadovanou hodnotou majetku za 20,2 miliardy dolarů. Třetím nejbohatším Čechem a 316. nejbohatším člověkem na světě je podle žebříčku majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 10,3 miliardy dolarů.
Následuje na 323. místě vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem v hodnotě 10,2 miliardy dolarů. Majitel energetické skupiny Sev.en AG Pavel Tykač je podle žebříčku 383. nejbohatší člověk na světě s majetkem za 9,1 miliardy dolarů.
Na 542. místě figuruje majitel realitní skupiny CPI Property Radovan Vítek s odhadovaným jměním 7,2 miliardy dolarů. Forbes do žebříčku zařadil i premiéra Andreje Babiše, a to na 934. místo. Hodnotu jeho majetku vyčíslil na 4,6 miliardy dolarů.
Spoluzakladatel softwarové společnosti Avast Pavel Baudiš se objevil na 1834. příčce s 2,3 miliardy dolarů. O tuto pozici se dělí s dalším českým dolarovým miliardářem, kterým je zakladatel e-shopu Alza.cz Aleš Zavoral, jehož jmění Forbes odhadl stejně. Spoluzakladatele investiční skupiny Penta Marka Dospivu s odhadovanou hodnotou majetku 2,2 miliardy dolarů Forbes zařadil na 1913. místo a dalšího spoluzakladatele Avastu Eduarda Kučeru s odhadovaným jměním 1,5 miliardy na 2600. místo.
Spojené státy mají více miliardářů než kterákoliv jiná země. Nyní se jich na seznamu nachází rekordních 989 s celkovým jměním 8,4 bilionu dolarů, uvedl Forbes. Následuje pevninská Čína s 539 miliardáři a na třetím místě je Indie s 229 miliardáři.
Deset nejbohatších lidí světa:
|
Pořadí
|
Jméno
|
Jmění*
|
Hlavní zdroj jmění
|
Občanství
|
1.
|
Elon Musk
|
839
|Tesla Motors, SpaceX
|
USA
|
2.
|
Larry Page
|257
|
|
USA
|
3.
|
Sergey Brin
|237
|
USA
|
4.
|
Jeff Bezos
|
224
|
Amazon
|
USA
|
5.
|
Mark Zuckerberg
|222
|
|
USA
|
6.
|
Larry Ellison
|
190
|Oracle
|
USA
|
7.
|
Bernard Arnault s rodinou
|
171
|LVMH
|
Francie
|
8.
|
Jensen Huang
|154
|
NVIDIA
|
USA
|
9.
|Warren Buffett
|149
|
Berkshire Hathaway
|
USA
|
10.
|
Amancio Ortega
|
148
|Zara
|Španělsko
Zdroj: Forbes
* v miliardách USD