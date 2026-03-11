Hasiči v Chudonicích zlikvidovali chov s ptačí chřipkou, pokračují v Dobřenicích
11. 3. 2026 – 16:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hasiči v Novém Bydžově - Chudonicích na Hradecku dnes zlikvidovali chov kachen zasažený ptačí chřipkou.
Utratili asi 9000 ptáků, kteří byli ve čtyřech halách. Likvidaci nakaženého chovu v Dobřenicích na Hradecku, se kterou začali také dnes, by hasiči chtěli dokončit ve čtvrtek. Ve čtvrtek pak začnou s likvidací zatím posledního zjištěného ohniska ptačí chřipky na kachní farmě v Novém Bydžově - Zábědově. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.
Zábědov leží vedle Chudonic a hasiči k zábědovské farmě již začali stěhovat techniku a výstroj z Chudonic. Ohnisko v Zábědově, které veterináři potvrdili dnes, je šestým případem ptačí chřipky v komerčním chovu v Česku. Pět ze zasažených chovů patří firmě Perena. Všechna ohniska jsou na Hradecku, vzdálená jsou od sebe do 14 kilometrů.
S likvidací chudonického chovu začalo asi 50 hasičů dnes ráno a skončilo s ní asi ve 14:30. "Ještě v Chudonicích doděláváme dezinfekci hal," uvedla mluvčí hasičů. Dnes ráno asi stovka hasičů také začala likvidovat nakažený chov 31.000 kachen v Dobřenicích. "Většinu z 11 hal v Dobřenicích již máme prázdnou, ve čtvrtek by likvidace měla skončit," uvedla mluvčí. V chovu v Zábědově je ve čtyřech halách asi 13.000 kachen.
Hasiči dosud žijící kachny z hal vynášejí a usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým. Pracují v ochranných oblecích a v obličejových maskách. Utracené kachny skončí v kafilerii v Žichlínku na Orlickoústecku. Po vyklizení hasiči haly vydezinfikují. Na farmě si hasiči před zásahem vybudují stanoviště pro dekontaminaci lidí a techniky.
Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje a odkazuje na informace veterinářů. Chovy firmy Perena na Hradecku zasáhla ptačí chřipka již v letech 2021 a 2023.
První letošní ohnisko ptačí chřipky v Česku bylo v chovu kachen Pereny 12. února v obci Kosičky-Třesice. Následný den hasiči celý chov čítající asi 6800 ptáků zlikvidovali. Mezi 23. až 27. únorem hasiči v Kosičkách likvidovali chov 236.000 slepic. Šlo o chov Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách. Třetí ohnisko hasiči zlikvidovali 3. března v obci Nové Město na Hradecku, v chovu Pereny tam bylo asi 7800 kachen.
Chovatelé v Kosičkách dříve uvedli, že se jim virus dostal do chovu vzduchem. Za prvotní zdroj nákazy označili volně žijící ptáky, protože na písnících na jih od Kosiček a východně od Nového Města hynuly labutě.
Chovatelé mají podle veterinárního zákona nárok na náhradu nákladů a ztrát, které jim vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření či utrácení zvířat. Náhradu poskytuje ministerstvo zemědělství ve výši prokázaných vynaložených nákladů a způsobených ztrát.