Od pátku platí v Bavorsku nutnost testů pro pendlery z Česka

Praktičtí lékaři by měli začít testovat lidi s příznaky covidu a na odběrová místa by měli posílat jen bezpříznakové klienty. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) s tím, že po zapojení praktiků budou kapacity testování v ČR stačit. Podle Prymuly také vláda zřejmě požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav. více