Finanční negramot. Hvězda Ulice vydělá 150 tisíc a nestačí to: "Nepřemýšlím, kupuju, nemám nic našetřeno"
22. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Půvabná herečka nepatří k nejzdatnějším spořivcům.
Sympatická herečka Aneta Krejčíková nemá nouzi: V branži je žádaná a byť po nějakých 20 letech odešla z oblíbeného seriálu Ulice, další kšeft našla prakticky okamžitě: Ztvární partnerku Vladimíra Polívky v novém seriálu Milionáři.
Sama ale prý milionářkou není ani omylem, byť má docela solidní výplatu. Měsíčně si přijde na nějakých 150 tisíc, do další výplaty je ale všechno pryč.
„Když peníze na účtu mám, nepřemýšlím, kupuju, platím a nepočítám. Nemám nic ušetřeno,“ prozradila nedávno v podcastu Hypotécast.
A prakticky to samé potvrdila i po dotazu novinářů z magazínu Super: „V tomhle ohledu nejsem úplně praktický člověk, dá se říct, že jsem finanční analfabet. Moje finanční gramotnost není moc dobrá, ale snažím se. Tak nějak plavu,“ svěřila se.
Kdyby se jí ale opravdu nějaký ten milion najednou zjevil na účtu, prý by ho neprošustrovala: „Záleželo by na tom, jaká částka by to byla. Kdyby to bylo třeba deset milionů, tak si za to dneska nekoupím ani velký byt pro naši rodinu v Praze. To je strašné. Takže bych asi zaplatila všechno, co mám zaplatit, abych měla úplně čistý stůl. A pak bych odjela na nějakou hezkou dovolenou a tam si všechno pořádně promyslela. Nejspíš bych ty peníze investovala do tvoření našeho domova,“ zamyslela se.
„A když by to bylo víc, už bych se zamýšlela nad tím, aby ta investice nebyla dobrá jen pro mě, ale i pro lidi, kteří to potřebují ještě víc a pomáhala bych dál,“ zasnila se.
Což je samozřejmě fajn ideál... Jenže, ruku na srdce, jen velmi těžko něco našetří a bude pomáhat dál, pokud bude její styl "nepřemýšlím a kupuju" pokračovat v nezměněné podobě.