K bitce moc nechybělo! Marie Růžičková: Rvát se nechtěla, protože neměla kalhotky
22. 8. 2025 – 8:28 | Magazín | Jana Strážníková
Manželka slavného hokejového trenéra se pohádala s neznámou ženou a ke slovu málem přišly pěsti.
Svérázná influencerka Marie Růžičková se místo klidného výletu do nákupního centra málem porvala.
K žádné záměně přitom nedošlo: Když na ní začala z ničeho nic pokřikovat cizí žena, bylo hned jasné, že to není omylem.
„Ona řvala na celej Globus: Jéé, Růžičková, to je ta pí*a,“ vyprávěla Marie pro eXtra.cz.
„Co čumíš?“ hulákala, když se Marie podívala, o co jde.
Růžičková ale také není bytost prostá temperamentu. Jak sama říká, vyrostla na ulici, urážky nepřechází mlčením a jen tak do sebe rýpat nenechá: „Chceš proplesknout?“ optala se náhodné útočnice.
"Probudila se ve mně Morava a řekla jsem jí, ať mi to přijde zopakovat do očí. V tu chvíli se přede mě postavil ten její chlap, začal tam na mě máchat rukou, ať se zklidním. Poslala jsem ho někam a zeptala jsem se jich, co si to dovolují," vylíčila Marie pro Život v Česku.
K fyzické konfrontaci ale nakonec nedošlo: „Zachovala jsem klid. Ono se vám to mele v hlavě, jak se máte zachovat. Ale pak jsem si řekla: Ještě by se na mě šla léčit,“ uvedla influencerka.
„Říkala jsem si, však počkej, až vylezu ven znova, tak si o tom promluvíme. No a když jsem se vrátila, už tam nikdo nebyl. Protože paní nečekala moji reakci. Myslela si, že budu zticha, a když viděla, že proti ní jdu, tak se schovala,“ pokračovala ve vyprávění.
Do rvačky by se jí ale prý nechtělo ještě proto, aby divákům nepředvedla víc, než je záhodno: „Další věc byla ta, že jsem měla na sobě šaty a pod nimi nic. Kdyby se to tam semlelo, tak nepotřebuju, aby každej viděl moji p*del,“ ušklíbla se.