Dnes je pátek 22. srpna 2025., Svátek má Bohuslav
Počasí dnes 21°C Polojasno

K bitce moc nechybělo! Marie Růžičková: Rvát se nechtěla, protože neměla kalhotky

22. 8. 2025 – 8:28 | Magazín | Jana Strážníková

K bitce moc nechybělo! Marie Růžičková: Rvát se nechtěla, protože neměla kalhotky
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Manželka slavného hokejového trenéra se pohádala s neznámou ženou a ke slovu málem přišly pěsti.

Svérázná influencerka Marie Růžičková se místo klidného výletu do nákupního centra málem porvala.

K žádné záměně přitom nedošlo: Když na ní začala z ničeho nic pokřikovat cizí žena, bylo hned jasné, že to není omylem.

„Ona řvala na celej Globus: Jéé, Růžičková, to je ta pí*a,“ vyprávěla Marie pro eXtra.cz.

Co čumíš?“ hulákala, když se Marie podívala, o co jde.

Růžičková ale také není bytost prostá temperamentu. Jak sama říká, vyrostla na ulici, urážky nepřechází mlčením a jen tak do sebe rýpat nenechá: „Chceš proplesknout?“ optala se náhodné útočnice.

"Probudila se ve mně Morava a řekla jsem jí, ať mi to přijde zopakovat do očí. V tu chvíli se přede mě postavil ten její chlap, začal tam na mě máchat rukou, ať se zklidním. Poslala jsem ho někam a zeptala jsem se jich, co si to dovolují," vylíčila Marie pro Život v Česku.

K fyzické konfrontaci ale nakonec nedošlo: „Zachovala jsem klid. Ono se vám to mele v hlavě, jak se máte zachovat. Ale pak jsem si řekla: Ještě by se na mě šla léčit,“ uvedla influencerka.

„Říkala jsem si, však počkej, až vylezu ven znova, tak si o tom promluvíme. No a když jsem se vrátila, už tam nikdo nebyl. Protože paní nečekala moji reakci. Myslela si, že budu zticha, a když viděla, že proti ní jdu, tak se schovala,“ pokračovala ve vyprávění.

Do rvačky by se jí ale prý nechtělo ještě proto, aby divákům nepředvedla víc, než je záhodno: „Další věc byla ta, že jsem měla na sobě šaty a pod nimi nic. Kdyby se to tam semlelo, tak nepotřebuju, aby každej viděl moji p*del,“ ušklíbla se.

Tagy:
bitka spor hádka fyzické násilí influencer
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz, zivotvcesku.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Finanční negramot. Hvězda Ulice vydělá 150 tisíc a nestačí to: "Nepřemýšlím, kupuju, nemám nic našetřeno"

Následující článek

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory

Nejnovější články