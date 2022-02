Fiala: Postup Ruska vůči Ukrajině je agrese a porušení mezinárodního práva

Uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a vojenská akce Ruska je podle premiéra Petra Fialy aktem agrese vůči suverénnímu státu a porušením mezinárodního práva.

Fiala dnes ve Sněmovně řekl, že Severoatlantická aliance pravděpodobně posílí vojenskou přítomnost na východním křídle. Česko podle premiéra také podporuje zavedení tvrdých sankcí Evropské unie vůči Rusku.

„Uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následné zahájení vojenské mise je ze strany Ruska jednoznačným aktem agrese vůči suverénnímu státu a je zcela zjevně porušením mezinárodního práva,“ řekl Fiala.

Česko podle premiéra stojí za plnou nezávislostí a územní celistvostí Ukrajiny. Fiala zopakoval, že Evropa je krok od války. Unie nesmí dát Rusku najevo jakoukoli slabost a rozpory, zdůraznil.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí večer oznámil, že je nezbytné uznat nezávislost republik vyhlášených v roce 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. S vůdci Doněcké a Luhanské lidové republiky následně podepsal dekrety, které mají podle pozorovatelů Rusku posloužit jako právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu.

Fiala označil Putinův projev za agresivní, aby dosáhl svých zájmů, neostýchá se podle ministerského předsedy použít vojenskou sílu.

„První reakce Evropské unie by měla přijít už dnes v podobě sankcí. Jsou připraveny různé škály sankcí a dopad na Rusko by měl být ve výsledku velmi tvrdý,“ řekl Fiala. Česko uvalení sankcí podle něho podporuje a je také připraveno jednat o dalších formách pomoci Ukrajině. Protiruské sankce unie a jejích spojenců by měly podle Fialy odradit Rusko od další agrese a otevřít cestu diplomatickému řešení.

Důsledky pro Česko

Česká vláda se rovněž připravuje na možné bezpečnostní dopady na Českou republiku. „Jsme připraveni jak na možnost výpadku energetických surovin, tak na případný příliv uprchlíků z Ukrajiny,“ uvedl Fiala.

Evropská unie podle něho pracuje na snížení energetické závislosti na Rusku, pro případ potřeby jsou podle něho předjednány dodávky energetických surovin z jiných zemí.

Fiala před poslanci poděkoval opozici za její postoje, doufá v podporu opozičních stran. „Nám jde o jeden společný cíl, abychom zajistili bezpečnost České republiky,“ uvedl.

Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová před poslanci odsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině. „Tento krok, a v tom se shodujeme s poslanci vládní koalice, v tom se shodujeme s panem premiérem, je jednoznačným porušením mezinárodních smluv,“ uvedla.