Fiala po „upozornění na chybu“ do přiznání doplnil také penzijní připojištění

Premiér Petr Fiala (ODS) zkontroloval formuláře o střetu zájmů po upozornění, že v majetkových přiznáních zatajil, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Na sociální síti X dnes uvedl, že do dokumentu pro jistotu doplnil například i dlouholeté penzijní připojištění. Na opomenutí upozornil v pondělí server Seznam Zprávy s tím, že Fialovi hrozí padesátitisícová pokuta. Premiér dnes napsal, že pokuta je možná již promlčená. Pokud se to potvrdí, dá částku na charitativní projekty.

Fiala v pondělí uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Napsal, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit. Dnes zopakoval, že chybu udělal neúmyslně. „V minulých dnech jsem zkontroloval svoje vyplněné formuláře o střetu zájmů. Obrátil jsem se i na experty ze státní zprávy, protože existují různé interpretace, co a do kterého přiznání správně vyplnit,“ uvedl.

Jak víte, média mne upozornila na chybu, kterou jsem udělal při vyplňování formulářů o střetu zájmů. Nikoliv úmyslně. Neuvědomil jsem si, že přestože jsem měl v PDZ běžný účet, je záložna něco jiného než banka a tedy mám i nějaký – byť minimální – podíl v družstvu.



V minulých… — Petr Fiala (@P_Fiala) January 24, 2024

Výsledkem konzultací je podle Fialy nakonec více změn. „Pro jistotu jsem doplnil například i svoje dlouholeté penzijní připojištění,“ dodal. Do záložny podle dřívějších informací uložil nejprve 700 000 a poté 250 000 korun. Po dotazech médií připravil příslušné výpisy z Komerční banky a dal je k dispozici vládnímu tiskovému oddělení k možnému nahlédnutí ze strany médií.

Fiala uvedl, že v posledních dnech odpovídá i na dotazy, zda měl dost peněz na koupi bytu v Brně v roce 2021. „Ano, měl. Použil jsem úspory, které jsem měl na běžném a spořicím účtu a také v podílových listech v Komerční bance,“ řekl. Dodal, že jako ústavní činitel měl v letech 2017 až 2020 příjem téměř devět milionů korun. „Už jen tento fakt ukazuje, že moje výdaje jsou naprosto adekvátní mým příjmům,“ dodal.

Majetkové přiznání musí odevzdávat politici a vysoce postavení státní úředníci podle zákona o střetu zájmů každý rok. Z konzultace s experty podle Fialy vyplynulo, že potenciální pokuta je možná již promlčená. „Pokud se to potvrdí, tak jsem rozhodnut věnovat 50 000 korun na charitativní projekty. Považuji to za čestné řešení této situace,“ dodal.

Seznam Zprávy napsaly, že chybu v premiérových dokumentech zjistily při prověřování podezřelých finančních operací v PDZ. Později server přinesl informace o pochybnostech kolem pověsti záložny i o tom, že Fialův tým o nich byl informován.

Před několika dny mne kontaktoval Janek Kroupa z redakce Seznamu se žádostí o schůzku. Na ní mi sdělil informace, které se týkaly sporů třetích osob kolem družstevní záložny, v níž jsem měl několik let účet. Následně mi poslal několik otázek, na něž jsem detailně odpověděl.… — Petr Fiala (@P_Fiala) January 22, 2024

Lídři koaličních lidovců a STAN Marian Jurečka a Vít Rakušan v pondělí uvedli, že Fiala pochybení v majetkových přiznáních dostatečně vysvětlil. Šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura se podivil nad tím, že na chybu neupozornili předsedu ODS jeho poradci. Okamura ČTK napsal, že vyvstává otázka, zda jde o jednotlivost nebo o špičku ledovce. Otazníky, které se musí vysvětlit, vzbuzuje situace také podle šéfky poslanců opozičního ANO Aleny Schillerové.