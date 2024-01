Aktualizováno: Ústavní soud vládě poslušně odkýval zkrácenou valorizaci penzí, poslanci ANO neuspěli

Zkrácená valorizace penzí u Ústavního soudu (ÚS) obstála, důchodci si tak po dnešku finančně nepolepší. Soud výraznou většinou hlasů zamítl návrh 71 poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění. Výrok oznámil předseda soudu Josef Baxa, odůvodnění přednesl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček, který nahradil původního zpravodaje Jan Svatoně. Právě Svatoň spolu s Pavlem Šámalem a Josefem Fialou uplatnili k nálezu odlišná stanoviska. Sněmovnu soudu dnes zaplnili novináři a veřejnost, zejména důchodci. Po oznámení výroku zazněl v sále výkřik „Hanba!“

Vláda loni v čase vysoké inflace jednorázově upravila mechanismus mimořádné valorizace. Penze tak sice stouply, ale méně, než mohli senioři očekávat. Průměrný důchodce přišel zhruba o tisícikorunu měsíčně. Vláda to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností, jen za loňský rok ušetřila 19,4 miliardy korun. Poslanci ANO, za které k soudu přišla bývalá ministryně financí Alena Schillerová, se domnívali, že vláda zasáhla do práv důchodců. Kvůli inflaci prý měli nárok na výraznější růst penzí. Navíc podle ANO vládní většina zneužila stav legislativní nouze.

Podle ÚS ale vyhlášení stavu legislativní nouze nebylo protiústavní. Zrychlený režim schvalování zákona lze využít za mimořádných okolností, podle soudu však nejde jen o přírodní katastrofy, epidemii či válku, ale také o šokové narušení hospodářské či finanční situace státu, což kvůli inflaci nastalo na přelomu let 2022 a 2023. Opozice měla ve sněmovně podle ÚS dost prostoru k vyjádření, jen předseda SPD Tomio Okamura hovořil déle než sedm hodin. Některé projevy měly podle ÚS přiznaně obstrukční charakter.

„Nelze proto tvrdit, že parlamentní opozici bylo odepřeno právo se k návrhu zákona vyjádřit z důvodu nedostatku času, když čas, který k tomu dostala, využívala ke zjevným obstrukcím, tj. k něčemu jinému než věcnému projednání návrhu zákona,“ stojí v nálezu.

Ve snížení valorizace soud nespatřoval ani nepřípustnou retroaktivitu, tedy zpětnou působnost. Novela byla schválena ještě před vznikem právního nároku příjemců důchodů. Nárok podle soudu vzniká teprve splatností konkrétní dávky.

ÚS také uvedl, že neexistuje základní právo na trvalé zvyšování důchodů či kopírování růstu cen. Stát garantuje spravedlivý a přiměřený důchod, nikoliv jeho automatické navyšování, a musí zohledňovat aktuální stav veřejných financí. Klíčové je to, aby při uskutečňování důchodové politiky nedošlo k vyprázdnění samotné podstaty základního práva na přiměřené zabezpečení ve stáří, což se ale loni nestalo, míní soud.

Soudci v nálezu uvedli, že chápou zranitelnost a nelehkou situaci důchodců. Upozornili však na to, že penze se opakovaně valorizovaly, na důchodce tak inflace dopadla relativně méně než na některé jiné skupiny lidí. Soud poukázal také na potřebnou solidaritu s generacemi, z jejichž odvodů se nyní důchodový systém financuje.

„I oni nahlížejí s důvěrou v právo a v ústavní instituce určující jeho parametry, že tento systém bude fungující i v době, kdy se z plátců pojistného stanou příjemci důchodů. Je proto dán společný zájem na tom, aby systém důchodového pojištění jako celek byl vyvážený, spravedlivý a udržitelný nejen aktuálně, ale i v budoucnosti,“ uvádí nález.

ÚS se návrhem zabýval na více než deseti uzavřených jednáních pléna, tedy sboru všech 15 soudců a soudkyň. Svolal také veřejné ústní jednání, první po necelých pěti letech, kde jako svědci vypovídali ekonomové, statistici, státní úředníci, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Minulý týden soudci na jedné z neveřejných porad pléna dospěli k rozhodnutí. Zřejmě se nerodilo snadno, protože původního soudce zpravodaje Svatoně nahradil Šimíček. Znamená to, že Svatoň navrhoval řešení, které nezískalo dostatečně silnou podporu. Pro zrušení právní úpravy by muselo hlasovat devět z 15 soudců.

Schillerová ještě před dnešním vyhlášením označila argumenty vlády za vratké a účelové. Pro případ, že by poslanci ANO s návrhem neuspěli, uvedla, že rozhodnutí soudu je konečné, a pak nezbývá než počkat na řešení politická. „Pokud vyhrajeme parlamentní volby v roce 2025, tak podrobíme celý tento systém důkladné revizi,“ řekla Schillerová. Jurečka uvedl, že doufá v objektivní rozhodnutí soudu.

Přehlasovaní soudci neakceptovali legislativní nouzi kvůli zkrácené valorizaci

Tři přehlasovaní ústavní soudci míní, že nebyl důvod schvalovat loňskou valorizační novelu ve stavu legislativní nouze. V odlišných stanoviscích se objevují také argumenty zranitelností důchodců. Vláda podle trojice soudců měla na očekávanou inflaci reagovat s větším předstihem. Pokud to nestihla, neměla už do valorizačního procesu zasahovat. Odlišná stanoviska neboli disenty tvoří součást dnešního nálezu, kterým dvanáctičlenná většina soudu zamítla návrh poslanců ANO na zrušení zkrácení valorizace penzí. Mají spíše akademický význam a naznačují, jak se dnešní nález rodil.

Jedno z odlišných stanovisek sepsal původní soudce zpravodaj Jan Svatoň, kterého v roli zpravodaje nahradil Vojtěch Šimíček. „V prvé řadě se nemohu ztotožnit s názorem, že podmínky projednání napadených zákonů ve stavu legislativní nouze byly naplněny, naopak mám za to, že naplněny nebyly,“ uvedl Svatoň v disentu. Důchodcům podle něj vzniklo právo na mimořádné zvýšení důchodu a povinností vlády bylo vydat prováděcí předpis.

Další soudce Pavel Šámal uznal veřejný zájem na přijetí valorizační novely, nemohl však podle něj za daných okolností převážit nad principem ochrany důvěry jednotlivce v právní řád. Dnešní nález podle něj „umožňuje veřejné moci schovat svá pochybení za závoj politických motivací a jinak jistě chvályhodný účel stability a vyrovnanosti státního rozpočtu“.

„Většina pléna se nejen s podstatou návrhu náležitě a věcně nevypořádala, ale též dospěla k chybnému závěru o okamžiku vzniku nabytých práv a z nich vyplývajícího individuálního právního nároku a nezohlednila náležitý význam argumentů svědčících ve prospěch ochrany nabytých práv příjemců důchodu a jejich zklamané důvěry v právo,“ napsal Šámal.

Soudce Josef Fiala v podstatě odkázal na Svatoňovo odlišné stanovisko. Doplnil, že už na podzim 2022 existoval dostatek údajů o budoucím vývoji inflace, respektive o předpokládaném růstu cen. Vláda tak mohla a měla připravit redukci mimořádné valorizace s daleko větším předstihem.

„Zůstala-li nečinná, nelze se divit, že ve veřejném prostoru byly publikovány úvahy o důvodech její nečinnosti – obavy z výsledku prezidentské volby,“ napsal Fiala. Prezidentské volby se konaly v lednu 2023, valorizační novelu vláda předložila v únoru téhož roku.

Nález o zkrácené valorizaci penzí je podle Baxy rozhodnutím pro budoucnost

Dnešní nález o zkrácené valorizaci penzí je podle předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy rozhodnutím pro budoucnost. Ekonomické okolnosti byly v loňském roce mimořádné, šlo o udržitelnost důchodového systému. Baxa doufá, že veřejnost přijme dnešní nález když ne s nadšením, tak alespoň s porozuměním.

Možná nešlo o nejsložitější případ v agendě ÚS, ale v poslední době byl z těch společensky nejsledovanějších, uvedl Baxa. Soud tak při projednávání nešetřil časem. Více než deset uzavřených porad pléna doplnilo veřejné ústní jednání, jehož smyslem bylo podle předsedy soudu hlavně zjistit, jaké informace měla vláda k dispozici před inflačním skokem na přelomu let 2022 a 2023. „Lepší jednou vidět než stokrát číst,“ řekl Baxa.

Vojtěch Šimíček zdůraznil, že soud rozhodl v souladu s dřívější judikaturou a že se po dnešku nic nemění na tom, že stav legislativní nouze musí zůstávat výjimečným nástrojem, a nikoliv každodenním řešením. Hodnocení legislativního procesu také musí být podle Šimíčka vyvážené. Svá práva mají parlamentní většina i menšina. Pokud menšina zjevně obstruuje, jako se to podle soudu stalo při schvalování valorizační novely, těžko pak může při přezkoumávání legislativního procesu poukazovat na to, že neměla dostatek času a prostoru k uplatnění svých námitek.

Premiér Fiala vítá rozhodnutí ÚS jako dobrou zprávu pro udržitelnost důchodového systému

Rozhodnutí Ústavního soudu je podle premiéra Petra Fialy (ODS) důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity. Verdikt uvítal na síti X, argumenty vlády podle něho obstály. „Je dobře, že Ústavní soud odmítl opoziční návrh na zrušení úpravy mimořádných valorizací penzí. Jsem rád, že naše argumenty před Ústavním soudem obstály. Je to důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity v naší zemi,“ napsal Fiala.

Je dobře, že Ústavní soud odmítl opoziční návrh na zrušení úpravy mimořádných valorizací penzí. Jsem rád, že naše argumenty před Ústavním soudem obstály. Je to důležité pro udržitelnost důchodového systému, veřejných financí a mezigenerační solidarity v naší zemi. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 24, 2024

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) upozornil na konstatování soudu, že skutečně existovaly důvody pro projednání valorizací důchodů ve stavu legislativní nouze a že práva opozice nebyla omezena. Rakušan v příspěvku na síti X napsal, že o zákonu se ve sněmovně debatovalo 67 hodin čistého času a většinu tohoto času se vyjadřovala opozice. „Kvituji explicitní vyjádření soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka, že opozice o racionální diskusi zájem neměla,“ konstatoval.

Rozhodnutí ÚS samozřejmě respektuji. A byl jsem připraven ho respektovat, ať by bylo jakékoliv. Detailně se s odůvodněním teprve seznámím, ústavní soudci však konstatovali, že skutečně existovaly důvody pro projednání valorizací důchodů ve stavu legislativní nouze, že nedošlo k… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 24, 2024

Ústavní soud: „Čas pro sněmovní debatu o valorizaci penzí využila opozice k obstrukcím. Těžko pak může tvrdit, že na projednání normy nebylo dost prostoru."



Děkuji @usoud_official za jasné a srozumitelné vysvětlení svého dnešního rozhodnutí. Plně jej respektuji a jsem ráda, že… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 24, 2024

„Pevně doufám, že rozhodnutí bude opozice respektovat a odpustí si některé komentáře a urážky tak, jak jsme je slyšeli při projednávání toho zákona,“ řekl před jednáním vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). „Doufám, že se vrátíme ke konstruktivnímu projednávání zákonů,“ uvedl. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) je rád, že Ústavní soud dal za pravdu vládní koalici. Situace ve sněmovně podle něj není lehká. „Pokud některé věci chcete posunout, je potřeba přistoupit k opatřením, která jsou demokratická, nepošlapají práva opozice k vyjádření názoru či oponentnímu názoru, ale umožní odšpuntovat sněmovnu,“ řekl.

Babiše rozhodnutí ÚS zklamalo, podle Okamury není lidsky správné

Předsedu opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše rozhodnutí Ústavního soudu zklamalo. Hnutí ANO pro důchodce udělalo maximum, sdělil dnes ČTK v reakci na to, že ÚS zamítl návrh 71 poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů.

„Zklamalo mě to, ale my jsme udělali pro naše důchodce maximum. Za hnutí ANO slibuju, že až se vrátíme do vlády, budou pro nás lidi, kteří naši zemi vybudovali, zase prioritou,“ uvedl Babiš.

Zklamalo mě to, ale my jsme udělali pro naše důchodce maximum. Za hnutí ANO slibuju, že až se vrátíme do vlády, budou pro nás lidi, kteří naši zemi vybudovali, zase prioritou. Tahle asociální vláda na ně kašle a skandálně je nazývá hospodářskou škodou. Nemuselo to vůbec takhle… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 24, 2024

Babiš nazval vládu asociální, na důchodce podle něj kašle a nazývá je hospodářskou škodou. „Nemuselo to vůbec takhle dopadnout, kdyby se pan prezident nezachoval alibisticky a zákon vetoval. Mohl všem dokázat, že není prezidentem pětikoalice, ale dnes už víme, že je,“ dodal expremiér. Prezident Pavel zákon podepsal loni v březnu týden po nástupu do funkce, sám ale hovořil o tom, že je nezbytné, aby normu přezkoumal ÚS. Pokud by se na něj neobrátila opozice, chtěl tak učinit sám.

Alena Schillerová má za to, že vysvětlení soudce zpravodaje nebylo srozumitelné. „Zejména co se retroaktivity týče. Domnívám se, že to byla pravá retroaktivita a pokud nepravá, nepochopila jsem, proč. Samozřejmě si to ještě musím podrobně nastudovat. Oceňuji také disentní stanoviska tří ústavních soudců,“ řekla.

Šéf SPD Tomio Okamura ve sněmovně novinářům řekl, že SPD s dnešním verdiktem nesouhlasí. Kritizoval také hnutí ANO, že neumožnilo SPD připojit se k návrhu k ÚS, který by tím získal větší legitimitu. „SPD s rozsudkem ÚS nesouhlasí, i na základě normálního selského rozumu je zřejmé, že byla porušena zásada legitimního očekávání a zásada zákazu retroaktivity,“ řekl novinářům Okamura. Nárok na zákonnou valorizaci podle něj vznikl příjemcům důchodů ve chvíli, kdy byla vyhlášena míra inflace za leden 2023. „Není to lidsky správný rozsudek,“ doplnil Okamura.

Kritizoval také ANO, že neumožnilo, aby se pod návrh k ÚS podepsali i poslanci SPD. „Opakovaně jsme kolegy z ANO vyzývali, abychom tím zvýšili váhu a legitimitu té ústavní stížnosti,“ uvedl. Argumentu soudu, že vláda s většinou poslanců má mít možnost prosazovat svá opatření, se podle něj pak dalo čelit protiargumentem, že ve volbách propadl rekordní počet hlasů. „Je to chyba hnutí ANO, že se rozhodli hrát solitérně,“ uvedl. SPD sama nemá na podání návrhu na zrušení zákona u ÚS dost poslanců.

ČMKOS nález ÚS zklamal, podle nich dal přednost rozpočtu před důchodci

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) dnešní nález Ústavního soudu zklamal. Podle nejsilnější odborové centrály dal soud přednost vládnímu snižování deficitu rozpočtu před ochranou důchodců. ČTK stanovisko odborářů poskytl předák ČMKOS Josef Středula.

„ČMKOS je zklamána dnešním nálezem Ústavního soudu ČR týkajícím se loňské mimořádné valorizace důchodů, kterým dal Ústavní soud na úkor důchodců přednost problematickému postupu vlády směřujícímu ke snižování deficitu státního rozpočtu, způsobenému dřívějším neuváženým snižováním daní, před ochranou důchodců,“ uvedla odborová centrála. Podle ní se životní úroveň důchodců kvůli vysoké inflaci propadá.

Vláda poukazuje na to, že se přidávání nezastavilo, ale penze jen rostly pomaleji podle možností rozpočtu. Ministr Jurečka už dřív řekl, že průměrný starobní důchod odpovídá zhruba polovině průměrné hrubé mzdy. Dřív poměr dosahoval zhruba 40 procent.

Po zamítnutí návrhu na zrušení snížené valorizace se tak výše penzí měnit nebude. Upravovat se budou znovu až od ledna při pravidelném přidávání. Vzrůst by měly o náklady důchodců a třetinu růstu reálných mezd. Odboráři uvedli, že budou usilovat „o nápravu důsledků“ dnešního nálezu Ústavního soudu, a to při projednávání důchodové reformy.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela loni v září starobní, invalidní a pozůstalostní důchod více než 2,83 milionu lidí. Průměrná starobní penze činila 20 254 korun. Své vlastní důchodové systémy mají resorty vnitra, obrany a spravedlnosti. Vyplácejí se z nich desítky tisíc důchodů. Částky jsou vyšší.

Rozhodnutí ÚS podle politologa Mareše výrazně neovlivní politickou scénu

Rozhodnutí Ústavního soudu nebude mít podle politologa Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity výrazný dopad na politickou scénu. Jinak by to bylo v případě, kdyby soud návrh poslanců ANO nezamítl, řekl Mareš ČTK.

„ANO to využije k tomu, že se bude stavět do pozice ublížených. Pro příznivce ANO a případně SPD to bude znamenat utvrzení v tom, že jsou všichni proti nim, včetně Ústavního soudu,“ uvedl Mareš. Rozhodnutí ÚS podle něj na preference hnutí ANO nebude mít vliv. „Myslím ale, že to výrazně nezvedne preference ani vládní koalici. Příznivce to utvrdí v tom, že mají vládu podporovat dál. Na výrazně procento nerozhodnutých voličů, o které se hraje, to ale podle mě žádný vliv mít nebude,“ míní politolog.

