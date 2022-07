Fiala: EU se musí sjednotit proti Rusku, do obnovy Ukrajiny se musí zapojit i české firmy

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje za nutné dělat vše pro to, aby se do poválečné rekonstrukce Ukrajiny mohly zapojit české firmy a další subjekty. Řekl to novinářům před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny ve švýcarském Luganu. Poválečná obnova země, kterou napadlo 24. února Rusko, podle něj bude úkolem pro všechny klíčové hráče z demokratického světa. O prioritách by měli rozhodovat sami Ukrajinci.

Česko bude nadále podporovat Ukrajinu dodávkami vojenského materiálu, opravami vojenské techniky i humanitární pomocí, řekl Fiala. Ukrajina patří také k prioritám předsednictví v Radě EU, které Česko převzalo v pátek. Podle ministerského předsedy je nutné se na poválečnou obnovu Ukrajiny připravovat ještě před koncem konfliktu, aby následně bylo možné okamžitě pomáhat. „Pro Českou republiku je důležité, aby měla šanci se podílet na rekonstrukci Ukrajiny. Bude to i příležitost pro české firmy a další subjekty, budeme dělat vše pro to, aby české firmy byly do toho zapojeny,“ doplnil. Poválečná obnova podle Fialy není úkolem pro jednu zemi ani jen pro EU, ale pro všechny klíčové hráče z demokratického světa, například Spojené státy, Kanadu či Austrálii. „Budou do toho muset být zapojeny také velké mezinárodní společnosti a banky,“ dodal. „Jak to bude vypadat, co budou priority a klíčové věci, o tom by měli rozhodovat sami Ukrajinci,“ míní premiér. Považuje proto za důležité, že se konference v Luganu zúčastní ukrajinský premiér Denys Šmyhal, s nímž má Fiala v plánu bilaterální jednání, stejně jako s litevskou premiérkou Ingridou Šimonytéovou a švýcarským prezidentem Ignaziem Cassisem. EU se musí sjednotit proti Rusku, napsal Fiala pro web Politico Evropská unie se musí dokázat sjednotit proti Rusku, i když členské země na řadu témat legitimně mají odlišné pohledy, napsal Fiala v dnešním článku pro bruselský web Politico. Podle Fialy bude české předsednictví usilovat o hledání jednoty i pokud jde o další podporu Ukrajiny. Česká vláda chce podle premiéra v čele evropského bloku také prosazovat posílení společné evropské obrany, snížení závislosti na ruských energiích a s ním související omezování emisí skleníkových plynů. Česko převzalo minulý pátek na půl roku vedení EU. Podle Fialy je nyní evropský blok ve složitější situaci než při prvním českém předsednictví v roce 2009, kdy neměla tehdejší energetická krize a konflikt v Gaze tak přímý dopad na obyvatele jako současná válka a bezprecedentní růst cen. „Hlavním úkolem tohoto předsednictví bude omezovat tyto dopady,“ napsal Fiala. Zároveň připomněl heslo českého předsednictví Evropa jako úkol a poukázal na „stále silné poselství“ Václava Havla, z jehož čtvrt století starého eseje motto pochází. Praha si jako priority předsednictví zvolila pomoc Ukrajině a zvládnutí náporu ukrajinských uprchlíků, energetickou bezpečnost, posílení obrany, nebo odolnost unijní ekonomiky a demokratických institucí. „Evropa bude silná jen tehdy, pokud bude ve svém jádru jednotná... Samozřejmě zde budou pokusy nás rozdělovat, zvenčí stejně jako zevnitř,“ podotkl Fiala. Moskva například již některým zemím zastavila dodávky plynu, zatímco dalším je dál poskytuje. Unijní státy nejsou jednotné v otázce dalších protiruských sankcí a zejména Maďarsko se v posledních týdnech pokouší zamezit jakémukoli jejich rozšiřování. Podle Fialy bude české předsednictví při řízení debat mezi členskými zeměmi pečlivě brát v úvahu různost jejich názorů a možný dopad dalších opatření na životní podmínky obyvatel EU. Chce však dosáhnout pokroku, k němuž je nutná jednota. „Stejně jako jsme na minulé Evropské radě dokázali najít konsenzus a přiznat Ukrajině kandidátský status, tak jej musíme nalézt i u další podpory Ukrajiny včetně té vojenské,“ uvedl Fiala. Unie by se podle něj měla shodnout na plánu poválečné obnovy země, který bude podle odhadů expertů vyžadovat přinejmenším stovky miliard eur. Protože Rusko využívá energie dodávané do Evropy jako zbraň, bude patřit k úkolům českého předsednictví také práce na odbourání závislosti na ruské ropě či plynu. „Pokud EU chce být respektována, nesmí být nadále životně závislá na zemích, které přímo ohrožují naši bezpečnost,“ napsal premiér. I zde však bude Praha muset hledat jednotu mezi státy, z nichž některé s odkazem na ekonomické dopady odmítají o konci ruského plynu debatovat. Fiala uvedl, že klíčovým bodem cesty k energetické nezávislosti na Rusku bude omezování emisí skleníkových plynů. Dodal přitom, že každá země má právo si vybrat vlastní mix energetických zdrojů. V českém případě je to zejména jádro, o jehož označení za udržitelnou investici bude Evropský parlament hlasovat ve středu krátce po očekávaném Fialově projevu. Mohlo by vás zajímat Fiala ocenil francouzské předsednictví, von der Leyenová spoléhá na to české

