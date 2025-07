Felix Slováček zkolaboval v letadle: Podezření na mozkovou mrtvici

4. 7. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke

Slavného saxofonistu zradilo zdraví, když cestoval. Museli přivolat pohotovost.

Oblíbený hudebník Felix Slováček nepostojí, neposedí, pořád někde létá. A to docela doslova: Před několika dny si zaletěl odpočinout do Turecka, teď zas letěl z Prahy do Brna na oslavu narozenin.

Nebylo mu při tom nejlíp, což přisuzoval vysokým teplotám. Při letu se ale jeho stav stále zhoršoval a nakonec se mu udělalo tak zle, že personál volal pohotovost, která čekala na letišti a Slováčka ihned odvezla do nemocnice. Z popisovaných příznaků totiž panovaly obavy, že by se mohlo jednat až o mozkovou mrtvici.

„Dnes jsme zasahovali na letišti v Brně-Tuřanech u muže staršího ročníku, u kterého došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Ošetřili jsme ho mimo letištní halu na venkovním parkovišti. Poté byl naší posádkou transportován do Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ uvedla pro Blesk Michaela Bothová, tisková mluvčí záchranky.

Podezření na velmi závažný problém se nakonec zřejmě nepotvrdilo: „Už jsem v pořádku!“ sdělil Slováček ve středu při telefonickém hovoru se zmíněným magazínem.

Ve čtvrtek pak ještě pro jistotu přidal nemocniční selfie, které ale podle Expresu vzniklo už v neděli a teď už by muzikant mohl být dokonce zpátky doma.

zdroj: Facebook