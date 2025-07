A je po lásce! Barbora Mlejnková po náhlém a bolestivém rozchodu: "Ani se to nesnažím pochopit"

4. 7. 2025 – 8:24 | Magazín | Jana Strážníková

Zdálo se, že tahle láska je tak mocná, že musí vydržet. Jenže nakonec stačilo pár měsíců a je po všem.

Ještě nedávno se zdálo, že vášnivý a romantický vztah Barbory Mlejnkové s atletkou Nikolou Bendovou můžeme sledovat jen s čirou závistí: Láska jakoby zářila na všechny strany a nebylo pochyb, že tohle musí vydržet!

Jenže kdo by si na takový vývoj vsadil, zplakal by nad výdělkem, protože láska, co hýbe horami a láme nebesa, trvala něco okolo tří měsíců a konec.

Barbora ani pořádně neví, co se vlastně pokazilo: „My nekomunikujeme, ale jako asi kdybychom se potkaly, tak komunikujeme. Já jsem vždycky se všemi v pohodě. Mám radši to mít takhle v klidu, ale tam není důvod komunikovat. Pro mě to byl šok, nechápu to, ale už se to ani nesnažím pochopit,“ přiznala nemilou realitu pro eXtra.cz.

„Myslím, že to není v mé kompetenci, nemám na to kapacitu to pochopit, asi to mělo nějaké důvody, o kterých já jsem nevěděla, nebo jestli se to v ní nějak pralo, že by měla své důvody, my jsme o tom pořádně nemluvily, takže nesnažím se to chápat,“ dodala.

„Já jsem to fakt nečekala, ale to už tak u mě bývá,“ přiznala na závěr.

A pokud by bylo libo ještě trochu soli do ran, rovnou se ukázalo, že Bendová už má někoho nového: „Momentálně jsem zamilovaná, velmi šťastná a mohu říct, že zažívám jedno z nejhezčích období svého života. Moje srdce si našlo cestu k někomu, s kým cítím lásku, klid a radost. A je to láska, která je pro mě hluboká a skutečná,“ prohlásila atletka na sociálních sítích.