Fastfoodový robot se stal obětí svého úspěchu. Byl moc pomalý

Ve věku 81 let zemřela Winnie Madikizelaová-Mandelová, druhá manželka bývalého jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely . Informovala o tom dnes její osobní asistentka Zodwa Zwaneová.

Nálet koalice vedené Saúdskou Arábií dnes zabil v přístavním městě Hudajdá na západě Jemenu 12 civilistů včetně sedmi dětí. Agentuře Reuters to řekli zdravotníci a svědek událostí.

Trosky první čínské vesmírné stanice Tchien-kung 1 včera kolem 2:15 SELČ nad jižním Pacifikem vnikly do atmosféry Země a z velké části při návratu shořely. Informoval o tom čínský kosmický úřad.

Ke komunálním volbám, které se konaly v sobotu ve čtyřech obcích v Česku, přišlo v průměru 67,6 procenta voličů. Mandát získalo 15 mužů a 11 žen. Průměrný věk zastupitelů je 44,5 let. Nová zastupitelstva volili lidé v Konojedech v okrese Praha-východ, Pískové Lhotě na Nymbursku, Lhotsku na Zlínsku a Zádubu - Závišíně na Chebsku.

