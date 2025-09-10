Fanoušci v obavách: Slavný zpěvák zmizel z oblíbeného pořadu, chystá se snad skončit?
10. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Populární zpěvák měl pro svou absenci strohé vysvětlení.
V nových dílech populárního soutěžního pořadu Máme rádi Česko chyběla jedna z jeho nejdůležitějších figur: Oblíbený zpěvák Václav Noid Bárta.
Na sítích se hned začaly ozývat nespokojené hlasy, podle jejichž názoru pořad bez Bárty prostě není ono. A vedle nich i fanoušci, kteří neskrývali obavy nad dohady, že by Bártova absence mohla naznačovat ještě něco horšího.
Nakonec se ale žádný odchod či tření s produkcí pořadu nekoná, sám Bárta totiž přispěchal uklidnit publikum.
„Přátelé, nekončím. Miluju Máme rádi Česko a doufám, že i tvůrci jsou s mou účastí spokojeni,“ ujistil zpěvák na Instagramu.
Jen měl prostě moc práce. Jak sám říká, ročně absolvuje brutální porci koncertů, odehraje jich klidně mezi 100 až 160. Někde tudíž vystupuje prakticky obden. A právě když se natáčel soutěžní pořad, měl turné se skupinou Dymytry.
Není tak třeba věšet hlavu, Noid se do pořadu zase vrátí. Ačkoliv by při podobném pracovním nasazení možná nebylo úplně od věci občas zvážit také nějakou tu dovolenou...
View this post on Instagram