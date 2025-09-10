Katarský premiér vyzval celý region, aby odpověděl na izraelský úder
10. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání dnes vyzval celý region, aby odpověděl na izraelský úder, který zasáhl katarské území.
Úder podle Izraele cílil na představitele palestinského hnutí Hamás. Podle Sáního si Katar vyhrazuje právo na vlastní odpověď na úder, který označil za barbarský, píše agentura AFP. Katarský premiér se domnívá, že Izrael se snaží sabotovat rozhovory o příměří v Pásmu Gazy, které Katar společně s Egyptem a USA zprostředkovává.
Sání uvedl, že Katar si vyhrazuje právo odpovědět na úder ze strany Izraele. "Domníváme se, že jsme se dnes dostali do klíčového momentu. Na takovou barbarskou akci musí přijít odpověď od celého regionu," uvedl Sání.
Podle Sáního Izrael poškozuje snahy dosáhnout dohody o příměří v Pásmu Gazy, jejíž součástí by mělo být i propuštění rukojmích držených Hamásem. Katarský premiér naznačil, že jeho země bude chtít i nadále působit jako zprostředkovatel těchto jednání. "Nic nás neodradí od pokračování v této roli zprostředkovatele v regionu," uvedl katarský premiér.
Katarský premiér také řekl, že jeho zemi o izraelském útoku informovaly Spojené státy asi deset minut po začátku úderu, píše agentura Reuters. Sání také tvrdí, že Izrael použil zbraně, které protivzdušná obrana nezaregistrovala.
Izraelská armáda tvrdí, že dnes podnikla v Kataru úder na přední představitele Hamásu. Není jasné, kdo při úderu zahynul. Hamás popřel zprávy médií, že zemřel šéf politického křídla hnutí Chalíl Hajjá. Představitel hnutí řekl stanici Al-Džazíra, že zahynul Hajjův syn.