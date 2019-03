Faltýnek maká pro 'lidi'. A víte, jak se ti 'lidé' jmenují?

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Palermo skončilo, Česko má konečně vládu, která 'maká pro lidi'. Fajn, jak si ale vysvětlit, že představitel protikorupční vládní strany projednává mezi čtyřma očima v hotelu miliardové zakázky?

Druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek se stýkal se šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem a šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Neklábosili o počasí a o pivu, ale o mnohamiliardové soutěži na mýtný systém.

Vše bylo v pořádku, ujišťuje přitom Faltýnek. Dá se tomu věřit?

Jaroušku, kamaráde, můžeš mluvit?

Celá záležitost – co do rolí aktérů – připomíná největší korupční aféru českého fotbalu, kterou proslavila nesmrtelná věta v divadelním představení Jiřího Lábuse a Petra Čtvrtníčka "Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?"

Šéf rozhodčích Milan Brabec se tajně scházel s ředitelem fotbalové Viktorie Žižkov Ivanem Horníkem. Domlouvali se, jak 'cinknout' výsledky utkání. (Do aféry kromě nich byli zapojeni funkcionářů klubů, delegáti a rozhodčí.)

V případě mýtného se spolu domlouvali šéf rozhodčích ekonomické soutěže (antimonopolního úřadu), šéf klubu soutěžícího o státní zakázku (firmy Kapsch) a vlivný lobbista (druhý muž nejsilnější vládní strany). (Zatím není jasné, kolik lidí se v kauze namočilo.)

Právo cituje zdroje, podle nichž Faltýnek jednal ve prospěch Kapsche, který se ucházel o státní zakázku na výběr mýtného. "Faltýnek řekl předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrovi Rafajovi, že je potřeba udělat to, co chce Kapsch," shrnuje list tvrzení vyšetřovatelů.

Chtěl jsem pro stát najít nejlepší řešení, hájí se Faltýnek. Prý se snažil získat nejlepší ceny za mýtné a spolu s dopravní koaliční radou, jejímž je členem, dokázal ušetřit státu 1,5 miliardy.

Právo však zjistilo, že schůzky Faltýnka s Rafajem a Feixem v brněnských hotelech Holiday Inn a Voroněž se uskutečnily tři měsíce poté, co ministerstvo dopravy vybralo vítěze, který bude vybírat mýtné od příštího roku. Stalo se jím společenství firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenské SkyToll.

Nabídka tohoto konsorcia byla o tři miliardy nižší než nabídka Kapsche. Takže o jakém úspěchu a o jakých úsporách Faltýnek mluví?

Co víc, Faltýnek, ani nikdo jiný z dopravní koaliční rady, žádné pověření k tomu, aby jednal s představiteli Kapsche a antimonopolního úřadu od ministerstva dopravy neměl.

Kolik vám je, chlapci policajtský?

Kapsch se porážku v soutěži snažil odvrátit u antimonopolního úřadu. Stěžoval si na neregulérní podmínky. A úřad mu dal za pravdu. Po schůzce s vyšší mocí – Faltýnkem?

Po několika týdnech však úřad své rozhodnutí zrušil a soutěž prohlásil za férovou. Po schůzce s ještě vyšší mocí než Faltýnkem?

Odpovědi na tyto otázky by byly jasné, pokud by Rafaj jednal s politiky a šéfy firem ve svém úřadu a z jednání byl pořízen zápis. Jenže zmínění aktéři se stýkali mimo úřad v hotelu. Kdoví proč?

A proč si je Rafaj vůbec pouštěl k tělu? Vždyť obdobně jako fotbalový rozhodčí má nestranně dohlížet na pravidla hry. Podle zákona nesmí předseda antimonopolního úřadu i jeho podřízení svým jednáním narušovat nezávislost a nestrannost úřadu.

Obchodník s mocí

Při pohledu na Faltýnka je patrné, že není rozezlen. Nechce se mu z policie 'zvracet', byť ho uniformovaní 'chlapci' ve věku piráta Jakuba Michálka budí v šest ráno, zabavují mu mobil i komp, odvážejí jej do jeho vily v Prostějově a hrabou se mu ve věcech. Světe, div se, nechce je oblékat 'do tepláků' jako vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila.

Faltýnek ujišťuje, že vše vysvětlí. Opravdu vše? Proč ale vše nevysvětlil už minulý týden poté, co na něj udeřila policie? Nemusel přece čekat na zasedání sněmovny.

Fakt, že postupoval na vlastní pěst a za zády ministra, však uspokojivě vysvětlit nemůže. Je to prostě jeho politický styl. Faltýnek je obchodník s mocí. Prokázal to třeba tím, jak rozděloval sněmovní funkce, jak dosazoval své lidi do Správy železniční a dopravní cesty nebo Pražského dopravního podniku.

Jaroslav Faltýnek je představitelem politického druhu, se kterým chtělo hnutí ANO skoncovat.

Opravdu chtělo?