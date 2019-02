Volby by dle průzkumu vyhrálo ANO, ODS dohnala Piráty

Únorové volby do sněmovny by podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyhrálo ANO se zhruba 30 procenty hlasů, podobně jako v lednu. ODS se opětovně přiblížila k Pirátům, obě uskupení by měla kolem 15 procent hlasů. ČSSD naopak od ledna mírně oslabila a jen těsně předstihla KSČM s 10 procenty. Na pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny skončila KDU-ČSL, pod ní se ocitly SPD, STAN a TOP 09.

