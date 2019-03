Výsledek čtvrtečních razií: Devět obviněných, Faltýnek připustil jednání s Kapsch

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Výsledkem čtvrtečních policejních zásahů v Praze, Brně a Prostějově je devět obviněných z korupce v souvislosti s veřejnými zakázkami městské části Brno-střed. O vazbě se zřejmě rozhodne v sobotu. V prověřování veřejných zakázek, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), zatím nikdo obviněn nebyl. První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek připustil, že jednal ohledně mýtného tendru se zástupci ÚOHS i společnosti Kapsch.

V souvislosti s razií na radnici městské části Brno-střed bylo devět lidí obviněno z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů, oznámil v noci mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Budova radnice v Dominikánské ulici je stejně jako ve čtvrtek uzavřena i dnes.

Policie při zásahu podle médií zadržela také radního Brna-střed Jiřího Švachulu (ANO), jihomoravská organizace ANO se k tomu zatím nechce vyjadřovat, protože nemá oficiální informace policie. Brněnská ODS ale plánuje v rámci radnice Brna-středu svolat jednání koalice, kterou spolu s ANO a občanskými demokraty tvoří ještě KDU-ČSL. Bývalý primátor a místopředseda jihomoravské ANO Petr Vokřál odmítl, že by v městské části Brno-střed byla mafie, jak to podle něj prezentují média.

Vedení městské části Brno-střed připravuje hloubkovou kontrolu investičního odboru. Bude se na ní podílet kontrolní výbor zastupitelstva, na úterý je svolané jeho mimořádné zasedání.

Brněnská budova ÚOHS je po čtvrtečním celodenním policejním zásahu už dnes přístupná veřejnosti, úředníci se mohli vrátit k práci, zjistila zpravodajka ČTK.

Předseda úřadu Petr Rafaj ve čtvrtek v úřadu nebyl a není zřejmé, zda přijde dnes, řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Podle čtvrtečních informací serveru Novinky.cz policie podezřívá Rafaje a ředitele provozovatele mýtného systému Kapsch Karla Feixe z korupce. Vyšetřovatelé ve čtvrtek přišli také do pražského sídla Kapsche a Feixova bytu. Firma dnes uvedla, že Feix ani nikdo jiný z Kapsche nebyl obviněn.

Policisté si posvítí i na tendr na mýto

Ohledně ÚOHS se policie zajímá o veřejné zakázky, kterými se úřad zabýval, včetně tendru na mýtný systém, oznámil už ve čtvrtek žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Faltýnek, do jehož prostějovského domu policie ve čtvrtek také přišla a předal jí podle svých slov počítač a telefon, dnes připustil, že se scházel se zástupci Kapsche i ÚOHS.

Cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem, uvedl v tiskovém prohlášení. V dopravní koaliční radě byl mimo jiné s poslancem ANO Milanem Ferancem, který dnes také připustil schůzky s Kapschem a uvedl, že policie prohlédla jeho mobil.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007, v tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Kapsch výsledky tendru napadl, ÚOHS nejdříve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil, v záři ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch se obrátil na soud.

Cílem kritiky se dnes stal Rafaj. K jeho odchodu z čela ÚOHS vyzvala protikorupční organizace Transparency International ČR (TI). Vedení úřadu by z policejního vyšetřování mělo vyvodit personální i systémové důsledky, uvedla TI v tiskové zprávě.

Podle dostupných informací to vypadá, že Rafaj se stal prodlouženou rukou vládnoucí garnitury, podotkl ředitel TI David Ondráčka. O rozhodnutích a aktivitách úřadu pod Rafajovým vedením má pochybnosti také odborník na soutěžní právo a bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), řekl ČTK. Rafaj do čela úřadu přišel v roce 2009 na návrh ČSSD, jejíž řady po nástupu do funkce opustil. Předsedu ÚOHS jmenuje na návrh vlády prezident.