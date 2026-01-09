NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta
9. 1. 2026 – 6:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dnes oznámil, že se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta, píše agentura AP.
Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.
"Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky," uvedl zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.
NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve zrušila výstup do volného kosmu plánovaný na dnešek.
Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov. Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018. Původně měla čtyřčlenná posádka na ISS zůstat nejméně šest měsíců.
Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.