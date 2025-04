Poslední splněné přání pro Aničku: Nebude spát v rodinné hrobce. Otec prozradil důvod

Rodina dělá všechno, aby zesnulé dceři splnila všechna přání. Jedno z nich se týkalo i místa posledního odpočinku.

Talentovaná a milovaná zpěvačka Anička Slováčková odešla z tohoto světa před dvěma týdny. Na mši, při které se Anička vzpomínala, dorazil hotový dav a na následný pohřeb a poslední rozloučení, kam široká veřejnost nesměla, přijel dokonce i sám prezident republiky.

Není žádným tajemstvím, že si celou řadu detailů a náležitostí spojených s pohřbem a posledním odpočinkem naplánovala a zařídila Anička sama ve chvíli, kdy už věděla, že se blíží neodvratný konec.

Jedna z klíčových point, o které Anička stála, bylo, aby její pohřeb nebyl vnímán jen jako koruna nasazená na tragédii, ale také jako oslava jejího života a radosti, kterou se snažila šířit.

A možná právě proto nestála o to, aby jí po smrti uložili do rodinné hrobky. Místo toho požádala o zpopelnění, protože chtěla, aby pak její popel rozptýlili na oblíbeném místě, kde se cítila nejvíc spojena s přírodou a plná vnitřního klidu.

Jak chtěla, tak se stane. Stejně ale bude mít i náhrobek, který v závěti výslovně nezakázala: „Všechna její přání splníme. Ale nezakázala nám, aby měla hrobeček. Naštěstí!“ řekl otec Felix Slováček deníku Aha!

„Před drahně lety jsem koupil místo na Vinohradských hřbitovech těsně vedle Strašnického krematoria, které platím. Tam jí uděláme krásný pomníček s jejím jménem. To místo je zarostlé, takže pomníček a vůbec všechno bude chvilku trvat. To ale nevadí, protože do té doby Aničku rozptýlíme tam, kam chtěla. A až bude hrobeček, rád to veřejně oznámím, aby tam mohli lidé, pokud budou chtít, dávat kytičky,” prozradil Felix.