Čaputová to napřesrok už nezkusí, nemá na další prezidentování dost sil

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se příští rok nebude ucházet o znovuzvolení. Řekla to dnes novinářům a uvedla, že by už neměla dostatek sil na další funkční období.

Hlavou slovenského státu se stala po vítězství v přímé volbě v roce 2019 a její pětiletý prezidentský mandát skončí v polovině června 2024. Předtím ve vysoké politice nepůsobila.

Čaputová je nejpopulárnějším politikem v zemi, její obliba ale podle sondáží oproti minulosti klesla. Dlouhodobě je terčem slovních výpadů některých politiků a už v květnu uvedla, že spolu s rodinou čelí novým vyhrůžkám zabitím.

„Před oznámením tohoto svého rozhodnutí jsem musela odhadnout své síly na dalších ode dneška potenciálně šest let. A po velmi poctivém zvažování dnes vím, že by těch sil na další mandát nebylo dost,“ uvedla Čaputová den před svými 50. narozeninami. Dodala, že při rozhodování brala ohled i na svou rodinu.

Nejvyšší politický úřad vykonává Čaputová jako první žena v historii země. Zastává silně proevropské názory, prosazuje podporu Ukrajiny čelící ruské invazi a klade důraz na vládu práva. I ve funkci hlavy státu se spíše vyhýbá slovním přestřelkám se svými kritiky a v minulosti opakovaně zmiňovala heslo, že slušnost není slabost.

„Neberte, prosím, mé rozhodnutí nekandidovat jako důkaz toho, že se slušností nelze uspět. Dají se s ní vyhrát volby, vykonávat mandát a být přitom nejdůvěryhodnějším politikem v zemi,“ řekla Čaputová.

Podle Čaputové osud Slovenska nezávisí na jednom člověku; moudří a empatičtí lidé s dostatkem energie kandidovali v různých volbách a není důvod, aby tomu tak nebylo i v prezidentské volbě. Neuvedla, zda se po skončení prezidentského mandátu nadále hodlá angažovat v politice. Vzešla z nyní neparlamentního hnutí Progresivní Slovensko, které se v posledním volebním modelu agentury Ipsos dostalo na druhé místo v žebříčku popularity stran.

Přední politické na strany na Slovensku zatím neoznámily své kandidáty na prezidenta a zaměřují se spíše na předčasné volby, které budou 30. září. Podle tisku kandidaturu na prezidenta zvažuje někdejší šéf diplomacie Ján Kubiš. Další exministr zahraničí Ivan Korčok, který v této funkci skončil loni na podzim v souvislosti s odchodem strany Svoboda a Solidarita (SaS) z tehdejší vládní koalice, dříve zase řekl, že se o funkci prezidenta nebude ucházet, pokud bude kandidovat Čaputová.

Slovenská prezidentka dlouhodobě čelí slovním výpadům například od představitelů strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) , která se před zářijovými předčasnými parlamentními volbami těší největším preferencím, a také od šéfa nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče.

Šéf Směru-SD a bývalý trojnásobný premiér Robert Fico, s nímž se Čaputová rozchází nejen v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, dříve kromě jiného tvrdil, že prezidentka je agentkou Spojených států a že dostává pokyny od americké ambasády. V souvislosti s květnovým jmenováním úřednické vlády Fico nynějšího premiéra a uznávaného ekonoma Ľudovíta Ódora stejně jako Čaputovou propojil s aktivitami amerického finančníka George Sorose. Loni zase soud zakázal nynějšímu místopředsedovi Směru-SD Ľuboši Blahovi kromě jiného označovat hlavu slovenského státu za americkou agentku či vlastizrádkyni. Opakovanými slovními výpady vůči Čaputové nešetřil ani Matovič, který v roce 2021 kvůli krizi v koalici skončil ve funkci premiéra a loni v prosinci přišel o křeslo ministra financí.

Také předchůdce Čaputové v prezidentském úřadu, Andrej Kiska, se o znovuzvolení neucházel. V posledních parlamentních volbách z konce února 2020 kandidoval jako lídr své strany Za lidi, která se stala nejslabší parlamentní stranou. Mandát poslance Kiska nepřevzal a později oznámil odchod z politiky, což zdůvodnil zdravotními potížemi. Stranu Za lidi pak postupně opustili téměř všichni poslanci, většina z nich přestoupila do klubu SaS.

Čeští politici rozhodnutí Čaputové respektují, oceňují její hodnoty

Prezident Petr Pavel rozhodnutí slovenské hlavy státu Zuzany Čaputové neusilovat příští rok o znovuzvolení chápe a respektuje. Mrzí ho však, neboť vnímají stejně význam svobody, spravedlnosti i prosazování slušnosti v politice, uvedl ve vyjádření, které ČTK poskytl jeho tiskový odbor. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je Čaputová političkou s nezpochybnitelným prodemokratickým a prozápadním směřováním. Ve vyjádření, které ČTK zaslal Fialův mluvčí Václav Smolka, poděkoval premiér Čaputové za výbornou spolupráci.

Pavel rozhodnutí Čaputové respektuje a má i velké pochopení pro její důvody. „Osobně mě to velice mrzí, protože s prezidentkou Čaputovou vnímáme stejně význam svobody, spravedlnosti a také prosazování slušnosti v politice. I proto byla naše spolupráce na posilování česko-slovenských vztahů vždy bezproblémová a věřím, že pomohla posilovat hlas našeho regionu mezi zahraničními partnery,“ uvedl.

Věří tomu, že na spolupráci naváže i s nástupkyní či nástupcem Čaputové, který vzejde příští rok z demokratických voleb. „Paní prezidentko, za práci, kterou pro Slovensko odvádíte doma i v zahraničí, vám patří velké uznání,“ dodal Pavel.

Podle premiéra Fialy je Čaputová političkou s nezpochybnitelným prodemokratickým a prozápadním směřováním. „Prezidentkou Slovenska se stala těsně před těžkým obdobím covidu, nyní se musí vypořádávat s dopady války na Ukrajině,“ poznamenal. Její rozhodnutí respektuje a za „dosavadní výbornou spolupráci“ jí poděkoval.

Zuzanu Čaputovou mám ve velké úctě a jsem vděčná, že v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nám ukazovala, jak se dá vykonávat funkce státnicky, empaticky a hodnotově.



„Zuzanu Čaputovou mám ve velké úctě a jsem vděčná, že v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nám ukazovala, jak se dá vykonávat funkce státnicky, empaticky a hodnotově,“ uvedla na twitteru předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Koaliční KDU-ČSL konstatovala, že Čaputová byla v nejisté době pro Slováky oporou a činila důležitá politická rozhodnutí.

Oznámení slovenské prezidentky Zuzany Čaputové přijímám s těžkým srdcem, ale i s plným porozuměním pro její rozhodnutí. Je mimořádně nespravedlivé, že tak empatická žena, která svou zemi doslova objímá svým nasazením a péčí, musí čelit takovému odpornému chování. Přeji jí hodně… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 20, 2023

Bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová přijala oznámení Čaputové s těžkým srdcem, ale i s plným porozuměním. „Je mimořádně nespravedlivé, že tak empatická žena, která svou zemi doslova objímá svým nasazením a péčí, musí čelit takovému odpornému chování. Přeji jí hodně síly v těchto náročných časech,“ uvedla.

Slovenští politici rozdílně hodnotili Čaputovou po jejím oznámení nekandidovat

Slovenští politici přijali oznámení Čaputové rozdílně. Zatímco předseda úřednické vlády Ľudovít Ódor a někteří další politici ocenili působení Čaputové, podle nejpopulárnější strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica se hlava státu k občanům Slovenska obrátila zády vždy, když ji nejvíce potřebovali.

„Paní prezidentky si velmi vážím, osobně i pracovně, Vždy byla a zůstane inspirací pro mnohé na Slovensku včetně mě,“ napsal na sociální síti Ódor. Vděk Čaputové vyjádřili i další politici včetně představitelů předchozí vlády premiéra Eduarda Hegera.

Pani prezidentku @ZuzanaCaputova si veľmi vážim, osobne aj pracovne. Vždy bola a ostane inšpiráciou pre mnohých na vrátane mňa. Jej rozhodnutie sa určite nerodilo ľahko. Rešpektujem ho a má aj môj obdiv za odvahu urobiť to, čo považuje za najsprávnejšie. — Ludovit Odor (@LudoOdorPM) June 20, 2023

„Děkujeme paní prezidentce za to dobré, co vykonala pro Slovenskou republiku a věříme, že novým prezidentem se stane rozhodný člověk s pevným charakterem, který dokáže bránit Slovensko před mafií,“ uvedlo v prohlášení nejsilnější parlamentní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jehož šéf Igor Matovič podobně jako představitelé Směru-SD v uplynulém období nešetřil slovními výpady vůči Čaputové.

„Toto rozhodnutí nás nepřekvapilo. Nevládní organizace financované zahraničím už mají vybraného nového prezidenta, který bude důsledně pokračovat v liberální a mimo slovenské zájmy orientované zahraniční politice,“ napsal v prohlášení Směr-SD. Strana zároveň tvrdí, že představitelem této zahraniční politiky je nejen Čaputová, ale i předchozí prezident Andrej Kiska, který v roce 2014 Fica porazil v přímé prezidentské volbě. Čaputová na rozdíl od Fica například podporuje vojenskou pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi.

„Rozumím jí. Plně ji chápu. Když člověk vstupuje do politiky s čistým odhodláním pomoci a dostane se mu za to urážek a nenávisti, je to krutá facka. Zažil jsem to,“ reagoval na sociální síti Kiska, který před zvolením prezidentem stejně jako Čaputová v politice nepůsobil.

Expremiér a šéf třetí nejpopulárnější strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini před novináři uvedl, že Čaputová patrně nebyla připravena na tlak, který je spojen s prezidentským úřadem. Řekl, že s důvěrou lidí se nehazarduje. Vyjádřil zároveň očekávání, že občané nejen v předčasných zářijových parlamentních volbách, ale také v příštích prezidentských volbách budou zvažovat, zda zvolí kandidáty, kteří nemají s politikou zkušenosti.