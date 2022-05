Evropané podpořili Ukrajinu. Věnovali jí vítězství v Eurovizi

Vítězná píseň Stefania vznikla původně jako pocta matce frontmana kapely. Od ruské invaze na Ukrajinu se ale změnila v hymnu národa, jehož zemi pustoší válka, napsala agentura AP.

Původní text získal zcela nový význam. „Vždycky najdu cestu domů, i když jsou všechny cesty zničené,“ zpívá se v ní.

V písni se mísí ukrajinské rytmy, kostýmy a taneční pohyby spolu se současným hip hopem. V době ruské invaze na Ukrajinu byla Kalush Orchestra jasným favoritem. Sázkové kanceláře dávaly šestičlenné chlapecké kapele šedesátiprocentní šanci na vítězství.

V hlasování národních porot skončila skupina ve středu pole finalistů. U diváků však jasně vyhrála. A to rozhodlo.

Congratulations #Ukraine and KalushOrchestra, you have won.



Long live music! Long live Europe!#Eurovision2022



Слава Україні! https://t.co/tbUnlg3AiL