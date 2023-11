EU navýší pomoc pro Pásmo Gazy na celkových 2,4 miliardy

„Izrael má právo bránit se v souladu s mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem,“ zopakovala šéfka Evropské komise v projevu na konferenci unijních velvyslanců, která se dnes koná v Bruselu. „Jsme povinni udělat vše, co je našich silách, abychom ochránili civilisty, kteří mohou být v ohrožení. Dnes mohu oznámit, že navyšujeme humanitární pomoc pro Gazu o dalších 25 milionů eur. Celková humanitární pomoc tak činí 100 milionů eur,“ dodala.

Whether we face a rogue Russia, a boiling Middle East or a fragmented global economy, the core of Europe’s response must stay the same.



Engagement.

Strategic thinking.

And unity of action ↓

