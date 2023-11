Česká diplomacie je ve spojení s 11 lidmi, kteří mají zájem o evakuaci z Pásma Gazy

Česká diplomacie je podle svého šéfa Jana Lipavského (Piráti) ve spojení s 11 lidmi, kteří mají zájem o evakuaci z Pásma Gazy. U osmi z nich se ví, že mají české občanství. U dalších lidí se diplomacie snaží zjistit podrobnosti. Lipavský to dnes řekl v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct.

Pro přesun je potřeba souhlas Egypta. Ten zatím podle informací z posledních dní dostali čtyři lidé s českým pasem. Není však jasné, zda byli schopni palestinské území opustit. Celkem Gazu od středy do soboty opustilo podle agentur asi 1100 lidí.

V sobotu úřady v Pásmu Gazy přestaly přes hraniční přechod do Egypta pouštět čekající osoby se zahraničními pasy. Mluvčí palestinské správy přechodu Rafáh podle deníku The New York Times (NYT) uvedl, že podmínkou pro obnovení odchodů je „koordinovaná evakuace“ palestinských raněných.

Vývoj navazuje na páteční incident u nemocnice Šífa, kde izraelský úder zasáhl konvoj palestinských sanitek. Izraelci tvrdí, že sanitky používala „teroristická buňka Hamásu“, podle záchranářské organizace Palestinský červený půlměsíc konvoj převážel pacienty k Rafáhu a izraelský útok vyřadil z provozu vozidlo, v němž byla 35letá žena ve vážném stavu.

Palestinci nyní požadují záruky, že sanitkám s pacienty bude umožněno bezpečně projet k hranici. „Žádní držitelé zahraničních pasů nevycestují z Pásma Gazy do koordinované evakuace raněných z nemocnic v Gaze a na severu k přechodu Rafáh,“ citoval NYT mluvčího úřadů pod kontrolou Hamásu.

Přechod Rafáh je momentálně jedinou oficiální cestou ven z Gazy, kde izraelská armáda stupňuje vojenské operace s cílem zničit hnutí Hamás. Ve středu po intenzivním vyjednávání několika stran začali do Egypta odcházet první z tisíců cizinců a lidí s dvojím občanstvím, kteří po začátku války zůstali v Gaze uvězněni. Egypt také přijal desítky pacientů z palestinských nemocnic, které za prohlubující se humanitární krize nedokážou poskytovat adekvátní péči.