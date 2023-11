Před Netanjahuovým domem protestovali lidé nespokojení se selháním jeho vlády

Stovky lidí v sobotu večer protestovaly v Jeruzalémě před rezidencí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informovaly tiskové agentury. Mnoho lidí v Izraeli pociťuje vztek poté, co ozbrojenci z radikálního palestinského hnutí Hamás před měsícem nečekaně a brutálně zaútočili v izraelských obcích podél hranic s Pásmem Gazy.

Protestující u Netanjahuova domu prolomili policejní zátarasy a ochránci pořádku je zatlačovali zpět. Lidé mávali izraelskými vlajkami a křičeli „Do vězení!“.

Agentura Reuters píše, že v izraelské společnosti opadl prvotní šok z útoků ze 7. října, při kterých stovky ozbrojenců Hamásu pronikly na izraelské území, kde povraždily přes 1400 lidí, hlavně civilistů, a dalších nejméně 240 odvlekly do Gazy jako rukojmí. Netanjahu doposud nepřijal osobní odpovědnost za selhání bezpečnostních složek státu. Část lidí začala žádat, aby tak učinil.

Při protestu v Tel Avivu tisíce lidí nesly fotografie některých rukojmí držených v Gaze. Demonstranti měli plakáty s nápisy „Propusťte rukojmí za jakoukoliv cenu“ a křičeli „Okamžitě je dostaňte domů“. Byla mezi nimi také Ofri Bibasová-Levyová, které bojovníci Hamásu unesli bratra, čtyřletého a desetiměsíčního synovce. „Nevíme, kde jsou, nevíme, v jakých podmínkách je drží,“ řekla. Dodala, že si dělá starosti, zda její malí synovci mají dostatek jídla.

V reakci na útoky Hamásu Izrael vede v Pásmu Gazy rozsáhlé vojenské operace, při kterých podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví přišlo o život asi 9500 lidí.

Reuters připomíná, že už před současnou válkou byl Netanjahu politikem, který v zemi vzbuzoval vášně. Čelí obvinění z podvodu, korupce a zneužití důvěry. Premiér popírá, že by se dopustil čehokoliv nezákonného. Prosadil také reformu, která omezuje pozici justice a kvůli které se v zemi pravidelně konaly mnohatisícové demonstrace.

Podle v sobotu zveřejněného průzkumu televize Channel 13 si 76 procent Izraelců myslí, že Netanjahu, který je v úřadu premiéra už pošesté, by měl rezignovat. Skoro dvě třetiny dotázaných uvedly, že v zemi by se okamžitě po skončení války s Hamásem měly konat volby. Co se týče viny za útoky Hamásu, 44 procent lidí ji přičítá Netanjahuovi, 33 procent vedení armády a zpravodajských služeb a pět procent ministrovi obrany.