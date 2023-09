EU dává zpátečku: Dovoz ruského LNG po předchozích zkušenostech zatím nezakáže

Evropská unie nemá v nejbližší době v plánu zakázat dovoz ruského zkapalněného zemního plynu (LNG), přestože jeho dovoz do bloku prudce vzrostl. Uvedla to dnes španělská ministryně energetiky Teresa Riberaová.

Příjmy Ruska z prodeje energií od doby, co západní země uvalily na Moskvu rozsáhlé hospodářské sankce kvůli invazi na Ukrajinu, klesly. Ale LNG stále přináší miliardy dolarů.

„Je zde pocit nedostatku a strachu,“ řekla Riberaová s odkazem na loňskou energetickou krizi v Evropě. Španělsko má do konce prosince rotující předsednictví EU, což mu umožňuje určovat, které legislativní otázky jsou důležité a budou řešené přednostně.

Rakouské ministerstvo zahraničí si ve čtvrtek předvolalo zástupce Evropské komise ve Vídni Martina Selmayra poté, co miliardy eur, které Rakousko vydává za ruský plyn, označil za krvavé peníze. Evropská komise se od jeho výroků distancovala. Pětapadesát procent rakouského plynu stále pochází z Ruska.

Celkový dovoz ruského zemního plynu do EU od loňského roku ale klesl. Rusko v reakci na rozsáhlé západní sankce a výbuch plynovodu Nord Stream omezilo toky do Evropy. Nicméně dovoz ruského LNG do Evropy od ledna do července stoupl ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, tedy před válkou na Ukrajině, o 40 procent. Toky LNG také nevykazují žádné známky zpomalení navzdory plánům EU přestat do roku 2027 používat ruská fosilní paliva. Unie již zakázala námořní dovoz ruské ropy a ropných produktů, jako nafty.

„Myslím si, že pokud se situace v Rusku a na Ukrajině nezmění, spíše dříve než později k tomuto (zákazu) dojde. Prozatím však, po loňských turbulencích, chtějí Evropská komise a členské státy v klidu sledovat, jak se věci budou vyvíjet, aby se předešlo dalším turbulencím,“ řekla Riberaová.

Evropský průmysl musel v loňském roce snížit výrobu kvůli prudce rostoucím nákladům na energie, v čele s plynem, které se přidaly k již tak zrychlující postpandemické inflaci. Německá ekonomika, hlavní pohon Evropy, se v zimě propadla do mírné recese.

LNG Rusku stále přináší miliardy dolarů. Konzultační společnost Bruegel spočítala, že od března 2022 do února letošního roku zaplatila EU Rusku za jeho LNG 12 miliard eur (292,8 miliardy korun). Španělsko se stalo druhým největším odběratelem ruského LNG na světě.

Riberaová uvedla, že díky infrastruktuře, kterou Španělsko má, noví hráči na trhu přepravují a skladují ruský LNG ve španělských zařízeních, aby ho mohli kdykoliv znovu vyvézt. Vláda hledala způsoby, jak tento dovoz zastavit, ale nenašla žádný právní základ pro zákaz bez dohodnutého stanoviska EU.