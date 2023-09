Plyn zdražuje kvůli stávce v Austrálii, zástupce EK bude vysvětlovat výrok o krvavých penězích

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli stávce zaměstnanců dvou australských závodů produkujících zkapalněný zemní plyn (LNG) roste. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku si kolem 09:30 SELČ připisovala zhruba sedm procent a nacházela se v těsné blízkosti 35 eur (zhruba 850 korun) za megawatthodinu (MWh).

Zaměstnanci v australských závodech Gorgon a Wheatstone společnosti Chevron dnes zahajují stávku, protože rozhovory odborů s vedením ohledně mezd a pracovních podmínek nedospěly k dohodě. Zaměstnanci hodlají nejprve stávkovat omezeně, od příštího čtvrtka však plánují práci na dva týdny zcela přerušit, pokud se spory ohledně mezd a pracovních podmínek nevyřeší.

Oba závody se na celosvětové kapacitě pro produkci LNG podílejí více než pěti procenty. Austrálie je největším vývozcem LNG na světě, není však jeho významným dodavatelem do Evropy. Panují nicméně obavy, že omezení vývozu LNG z Austrálie přiměje kupce z Asie soupeřit o dodávky z jiných zdrojů prostřednictvím vyšších cen.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za megawatthodinu. Od té doby však výrazně klesla, k čemuž přispěly vysoké dodávky LNG. Cena plynu na burze je teď hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v České republice, který činí 2500 korun za MWh.

Krvavé peníze? No to snad ne…!

Rakouské ministerstvo zahraničí si ve čtvrtek předvolalo zástupce Evropské komise ve Vídni Martina Selmayra poté, co miliardy eur, které Rakousko vydává za ruský plyn, označil za krvavé peníze. Evropská komise se od Selmayrových výroků distancovala, její mluvčí Dana Spinantová je označila za politováníhodné a nevhodné.

„Pane bože, 55 procent rakouského plynu stále pochází z Ruska,“ řekl Selmayr ve středu při jedné debatě. „Rakousko takto financuje Putinovu válku a nikdo není ve Vídni na Ringstrasse, aby proti tomu protestoval. To mě udivuje, protože při vyrovnání účtu za plyn jsou každodenně do Ruska posílány krvavé peníze,“ uvedl také zástupce Evropské komise. Dodal, že sice chápe energetické problémy, Rakousko je ale bohatá země a dokázalo by se podobně jako další státy bez ruského plynu obejít.

Němec Selmayr v minulosti patřil mezi nejvlivnější osoby v unijních strukturách, byl generálním tajemníkem Evropské komise a ještě dříve vedl kabinet někdejšího předsedy komise Jeana-Claudea Junckera.

Mluvčí rakouského ministerstva zahraničí řekla, že Selmayra si předvolal státní tajemník tohoto úřadu a že se schůzka uskuteční, jakmile se zástupce unijní exekutivy vrátí do Vídně.

Martin Selmayr | zdroj: Profimedia

Evropská komise vyzvala Selmayra, aby „v Bruselu neprodleně o tomto případu poskytl informace“, uvedla mluvčí unijní exekutivy Spinantová.

Jako „neseriózní, kontraproduktivní a zcela jednostranné“ označila Selmayrovy výroky rakouská lidovecká ministryně pro evropské záležitosti Karoline Edtstadlerová. „Je politováníhodné, že to vypadá, že činiteli EU nejsou známa určitá fakta. Zatímco Rakousko prokazatelně snížilo svoji závislost na ruském plynu a podniklo důležitá opatření k zajištění dodávek pro obyvatele, vzrostlo v rámci EU množství ruského zkapalněného plynu, a to meziročně o 40 procent,“ řekla.