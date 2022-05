Polsko chce, aby se Berlín ujal hlavní role v evropském bezpečnostním systému

Ministr zároveň ocenil Německo za změnu přístupu k Moskvě a za podporu Ukrajiny. Vyzval rovněž Berlín, aby se ujal hlavní role v evropském bezpečnostním systému.

„Ruská invaze byla nejen fiaskem a otřesem německé východní politiky,“ řekl Rau, podle kterého se plně ukázala energetická závislost západních zemí na Rusku. „Polsko opakovaně varovalo německé vlády před politikou vůči Rusku, která byla založena na přáních a ne na hodnocení politického vývoje v Rusku,“ řekl.

Polský ministr poznamenal, že německá snaha zakotvit Rusko v evropských strukturách vedla k růstu energetické závislosti a zároveň i k respektování ruských zahraničních politických zájmů.

Rau zdůraznil, že Německo po invazi prošlo složitou proměnou svého přístupu k Rusku. „Obdivuji změnu německé zahraniční politiky,“ řekl s tím, že Německo se může plně na podporu Varšavy spolehnout. Zároveň vyzval Berlín, aby převzal odpovědnost za evropskou bezpečnost.

„Nepochybujeme, že Německo by mělo převzít hlavní roli v otázce bezpečnosti Evropy,“ řekl Rau. Chce také, aby Berlín podpořil kandidátský status Ukrajiny na členství v Evropské unii. „Neexistuje jiná alternativa,“ poznamenal.

