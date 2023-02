Aktualizováno: Obětí zemětřesení je přes šest tisíc, EU zmobilizovala přes 1150 záchranářů

Počet mrtvých po ničivém pondělním zemětřesení o síle 7,8 stupně v Turecku a Sýrii podle nejnovější bilance přesáhl 6000. V Turecku zemřelo nejméně 4544 lidí a v Sýrii 1712, zraněných jsou desetitisíce. Celkový počet obětí bude zřejmě dále stoupat s tím, jak pokračují odklízecí práce. Situaci v zemi komplikuje špatné počasí, kvůli kterému je velmi těžké dostat do některých regionů pomoc. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil v deseti provinciích, které postihlo ničivé zemětřesení, na tři měsíce nouzový stav.

„Dosud jsme zmobilizovali 27 pátracích a záchranných a lékařských týmů z 19 evropských zemí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU na pomoc po zemětřesení, dohromady přes 1150 záchranářů a 70 záchranářských psů,“ napsal Lenarčič na twitteru.

