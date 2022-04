Energetická bezpečnost bude podle Fialy tématem českého předsednictví

Energetická bezpečnost bude jistě jedním z hlavních témat českého předsednictví v Evropské unie v druhé polovině tohoto roku. Před odletem na dnešní návštěvu Polska to novinářům řekl premiér Petr Fiala.

Současný premiér v té souvislosti kritizoval nečinnost minulé vlády Andreje Babiše v této oblasti. Se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým chce probírat situaci na Ukrajině, energetiku či dodávky černého uhlí z Polska do ČR.

Fiala uvedl, že Česko zveřejní své priority až krátce před začátkem předsednictví, mimo jiné proto, aby nenarušovalo nynější francouzské předsednictví. „Nedovedu si ale představit, že by energetická bezpečnost nebyla jedním z hlavních témat toho příštího půlroku,“ řekl Fiala novinářům na letišti v pražských Kbelích.

Zajištění energetické bezpečnosti bude i důležitým tématem dnešní cesty do Varšavy, doplnil Fiala. „Chci se bavit o tom, jak můžeme posílit a zajistit dodávání plynu přes Polsko. Jak se můžeme podílet na LNG terminálech, jak z těch terminálů dostat ten zkapalněný zemní plyn do ČR a jak tímto způsobem odbourávat naši závislost na Rusku,“ řekl.

Fiala kvůli energetice kritizoval Babišův kabinet. „Mrzí mě, že energetická bezpečnost byla předcházející vládou extrémně zanedbána. Že jsme neudělali žádný krok třeba k výstavbě plynovodu Stork II nebo něčemu takovému, co by naši energetickou závislost na Rusku snížilo,“ uvedl. Polsko podle něj takové kroky udělalo a se zastavením dodávek z Ruska si díky tomu dokáže poradit.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes na twitteru označil za fatální chybu, že minulá vláda neudělal nic pro napojení české plynárenské sítě na polskou. „V rámci snah snížit energetickou závislost na Rusku jednáme s Evropskou komisí o projektech, které nám v tomto ohledu pomohou,“ napsal. O oživení projektu napojení na Polsko se podle něj nyní jedná na ministerské úrovni i na úrovni náměstků.

Odlétám na oficiální návštěvu Polska.



Společně s premiérem @MorawieckiM budeme řešit současnou situaci na Ukrajině a koordinaci postupu při následujících jednáních v EU a NATO. Velké téma je samozřejmě i energetická nezávislost a bezpečnost, kterou minulá vláda zanedbala. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 29, 2022

V Polsku chce Fiala probírat i další otázky související s ruskou agresí a boji na Ukrajině. S Morawieckým plánuje hledat společnou pozici pro nejbližší unijní jednání. Probírat chce Fiala i případný postup, pokud by Rusko zastavilo dodávky ropy podobně, jako to v posledních dnech učinilo u dodávek plynu do Polska a Bulharska. Hovořit budou i o dalších sankcích vůči Rusku.

Za další důležité téma cesty označil Fiala také dodávky černého uhlí z Polska. „My sice nakupujeme z Ruska poměrně málo černého uhlí přímo, ale zato nakupujeme většinu z Polska,“ řekl. Polsko by kvůli krácení dodávek ruského černého uhlí mohlo omezit i dodávky do ČR, dodal. „Chceme mluvit o tom, aby se to nestalo, pro nás by to bylo velmi problematické,“ dodal. Vláda hledá i alternativní zdroje, pokračování dodávek z Polska je ale klíčové, řekl.