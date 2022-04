Elon Musk prodal další akcie Tesly za čtyři miliardy dolarů

Vyplývá to z prohlášení pro americkou Komisi pro burzy a cenné papíry. Musk v pondělí oznámil koupi sociální sítě Twitter za 44 miliard USD a prodej by mu mohl pomoci financovat akvizici, uvedla agentura Reuters.

Podle prohlášení Musk prodal v úterý a ve středu 4,4 miliony akcií, což odpovídá podílu ve firmě 2,6 procenta. Na twitteru pak oznámil, že žádné další prodeje akcií Tesly neplánuje.

Prodej se uskutečnil poté, co Musk uzavřel dohodu o koupi Twitteru, ve které se zavázal zavázal poskytnout vlastní kapitál 21 miliardy USD. Musk je podle nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě, hodnota jeho majetku se odhaduje na 268 miliard USD. Kromě Tesly vlastní podíl 43,61 procenta v nekótované společnosti SpaceX, jejíž hodnota se odhaduje na 100 miliard USD.

Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že Musk hledá partnery, kteří by snížili jeho kapitálový vklad od transakce. Podle zdroje není zdaleka jisté, zda se takový partner objeví.

