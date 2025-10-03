Elektrický vozík pro seniory můžete mít s touhle fintou za zlomek ceny
3. 10. 2025 – 6:25 | Zprávy | Anna Pecena
Víte, že stát či jiné instituce může přidat až desítky tisíc korun ke koupi vašeho nového vozíku či elektrického skútru – a většina seniorů na to rezignuje? Podívejte se, jak využít tajné slevy a dotace, které skutečně existují.
Veřejné dotace: tajná zlatá žíla pro mobility
Především sledujte příspěvek na zvláštní pomůcku od úřadu práce – můžete na něj získat částku až 350 000 Kč v závislosti na druhu pomůcky a příjmu. Pokud jde o motorová vozidla nebo „motorové“ pomůcky, hranice se pohybuje až do 285 000 Kč. Elektrické vozíky či skútry často spadají právě do této kategorie. Na menší příspěvky se dá dosáhnout i v řádu pěti až patnácti tisíc korun, což může rozhodnout o kvalitě vybraného modelu.
A co zdravotní pojišťovny? U mechanických invalidních vozíků může lékař pomůcku předepsat a pojišťovna pak část ceny kryje, pokud jsou splněny indikační podmínky. U elektrických vozíků se často vyžaduje správný kód pomůcky a doporučení od odborného lékaře, ale i zde lze dosáhnout výrazného snížení konečné ceny.
Sleva od prodejců – co hledat a jak jednat
Kromě státních dotací existují i komerční slevy a výhody. Někteří prodejci nabízejí dopravu zdarma, která sama o sobě může představovat úsporu několika tisíc korun. Objevují se také akce typu „sleva pro seniory a hendikepované“ – typicky deset procent dolů z konečné ceny.
Zajímavou možností je i splátkový prodej bez navýšení nebo výkup starého vozíku s bonifikací při koupi nového. V praxi to znamená, že pokud přinesete svůj starší model, získáte na nový zajímavou slevu nebo lepší výbavu, například silnější baterii, nosič nebo světelnou sadu. Mnoho seniorů se navíc ani nezeptá na individuální nabídku – a přichází o další stovky až tisíce korun.
Tipy, jak maximalizovat svůj výhodný nákup
-
Neodkládejte žádost o dotaci, rozpočty jsou omezené.
-
Vyberte prodejce, který umí poradit s papírováním.
-
Dejte přednost prověřeným značkám s dobrou servisní sítí.
-
Porovnejte parametry, zejména dojezd a výkon.
-
Zjistěte, zda vám něco nepokryje i zdravotní pojišťovna.
Když se na nákup připravíte, zjistíte, že elektrický vozík či skútr nemusí být jen drahá záležitost. Správnou kombinací dotací, slev a výhodných nabídek si můžete pořídit komfortní a spolehlivý prostředek mobility za zlomek původní ceny.