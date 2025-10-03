Zdeněk Svěrák natočil emotivní apel: "Aby to nebyly poslední svobodné volby"
3. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný herec natočil vzkaz mladým voličům.
Někteří by rádi, kdyby se herci a umělci jen drželi svých kopyt a do žádných veřejných debat se nepouštěli. Jiní zas chápou, že umění a politika rozhodně nejsou žádné mimoběžky, průsečíků naopak mívají víc než dost.
Svůj vzkaz před dnešními volbami se rozhodl přidat i legendární Zdeněk Svěrák. Fenomenálnímu herci, dramatikovi, scenáristovi, spisovateli, autorovi a spoluzakladateli Divadla Járy Cimrmana už je skoro 90 let, sám proto prohlašuje, že to nejspíš budou jeho poslední volby. Snad nemá pravdu.
Tak či tak, Svěrák měl nápad před svými "posledními" volbami poradit těm, jež čekají naopak volby první.
„To, že půjdete svobodně za plentu, abyste svobodně zvolili své poslance, způsobila vzácná a křehká věc: Demokracie. A našim předkům byla tak drahá, že pro ni obětovali životy. A dnes se šíří světem víra, že by nám bylo lépe bez ní, protože je pomalá a nepraktická,“ popsal.
„Volte, koho chcete, ale položte si při tom pár základních otázek. Nevolím náhodou toho, kdo demokracií pohrdá? Nebo toho, kdo ji chce šizenou? Demokracii bez práva na svobodu informace, bez nezávislých soudů? Nevolím náhodou toho, kdo chce opustit rodinu demokratických států, kdo obdivuje mocné diktátory a také má chuť vládnout sám?“ radí.
Svěrák již dříve vysvětlil, proč se vlastně rozhodl natáčet předvolební apel: „Dohnalo mě k tomu svědomí.“
„Jsou to lidé, kteří se narodili už ve svobodě. Nevědí, jaké to je o ni přijít. Takových věcí si vážíme, až když už je pozdě, když zmizí, když nejsou,“ popsal ponurou pravdu.