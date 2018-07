Důchodová novela se vrací do sněmovny, senátoři chtějí změny

Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Navrhli ve čtvrtek takto nahradit část vládní důchodové novely, která předpokládá, že o tisíc korun měsíčně navíc by dostávali penzisté starší 85 let. Předloha, která také zvyšuje pevnou část důchodů o procentní bod na deset procent průměrné mzdy, se vrací k posouzení do sněmovny.