Důchodkyně věřila na lásku z internetu. Zůstala bez koruny

29. 7. 2025 – 9:23 | Zprávy | Anna Pecena

Na první pohled milý voják, lékař nebo podnikatel. Na ten druhý...chladnokrevný podvodník. Falešné seznamky a romantické podvody na internetu lámou srdce i peněženky. A nejčastěji cílí právě na osamělé seniory. Víte, jak poznat, že nejde o skutečnou lásku, ale o dobře promyšlený trik?

Slíbí lásku, ale jdou po penězích

Romantické podvody, tzv. romance scams, jsou jedním z nejrychleji rostoucích druhů internetových podvodů. Podvodník si vytvoří falešný profil, obvykle atraktivní fotografie a příběh, který zní důvěryhodně: třeba že pracuje v zahraničí jako lékař, voják nebo podnikatel. V komunikaci je pozorný, citlivý, často i vážně zamilovaný. Je to přesně to, co chce osamělý člověk slyšet.

Když si získá důvěru, začne žádat peníze. Výmluvy se mění... má nečekané výdaje, potřebuje pomoct s letenkou, celnicí, operací dítěte. Peníze chce poslat rychle, ideálně přes Western Union nebo jinou těžko dohledatelnou službu. A přitom slibuje, že brzy přijede a všechno vám osobně vrátí. Samozřejmě nikdy nepřijede.

Podle České obchodní inspekce a Policie ČR roste počet případů, kdy se podvodníci zaměřují právě na seniory – zejména ženy. Zatímco mladší lidé jsou často podezíravější a digitálně zdatnější, starší generace podceňuje rizika online komunikace. A podvodníkům stačí jen pár citlivých zpráv, aby získali plnou důvěru.

Lži, které zní jako pravda

Nejčastější znaky podvodu:

Nový kontakt vás osloví na Facebooku, v seznamce nebo přes e-mail

Píše lámanou češtinou nebo využívá automatické překlady

Má příliš krásný profil bez běžných známek života (přátelé, komentáře)

Rychle vyznává lásku a plánuje budoucnost

Nikdy nemůže osobně přijet – vždy má „problém“ nebo „nečekanou událost“

Žádá peníze – a postupně stále víc

Mnozí podvodníci fungují v organizovaných skupinách. Jejich cílem není jednorázová krádež, ale dlouhodobá manipulace. Jsou trpěliví a schopní vést komunikaci i několik měsíců, než požádají o první částku.

Jak se bránit a kde hledat pomoc

Nikdy neposílejte peníze osobě, kterou jste nikdy neviděli osobně. I když se komunikace zdá být hluboká, podvodníci jen hrají roli. Podezřelé profily si ověřujte: například pomocí reverse image search (vyhledávání obrázků) přes Google. Často zjistíte, že fotografie patří někomu úplně jinému.

V případě podezření kontaktujte Policii ČR a nahlaste profil přímo na dané platformě (Facebook, seznamka apod.). O podvodných technikách pravidelně informuje i Česká obchodní inspekce a Policie ČR, které evidují desítky podobných případů ročně.

Na závěr jednoduché pravidlo: pokud vám někdo přes internet začne rychle vyznávat lásku a následně žádá peníze, vždy se jedná o podvod. Vztah bez důvěryhodného základu, setkání a ověření je riziko a ne romantika.