Mezi Thajskem a Kambodžou začalo platit příměří

29. 7. 2025 – 10:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Mezi Thajskem a Kambodžou začalo od včerejšího večera platit příměří, které se podle agentury AFP zatím dodržuje.

Ukončení bojů mezi znesvářenými státy uvítali představitelé Evropské unie i Spojených států. Střety si od čtvrtka na obou stranách vyžádaly život nejméně 38 lidí a evakuaci téměř 280.000 dalších.

Mírové rozhovory mezi thajským úřadujícím premiérem Pchúmtchamem Večajačajem a jeho kambodžským protějškem Hun Manetem zprostředkoval šéf malajsijské vlády Anwar Ibrahim. Thajsko se s Kambodžou dohodlo na okamžitém a bezpodmínečném příměří, které začalo platit o půlnoci místního času (19:00 SELČ) a o sedm hodin později se mají setkat úředníci a vojenští představitelé obou zemí, aby projednali zmírnění situace na hranicích.

Reportér AFP uvedl, že v kambodžském Samraongu nacházejícím se asi 20 kilometrů od hranic znělo dunění dělostřeleckých úderů, které ustalo až 30 minut před půlnocí.

Ve společném prohlášení se uvádí, že příměří je prvním zásadním krokem ke zmírnění napětí a opětovnému nastolení míru a bezpečnosti. Večajačaj za úspěchem vidí intervenci ze zahraničí, především od Číny a Spojených států. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za podporu poděkoval i Hun Manet.

AFP nicméně uvedla, že Trump oběma zemím od 1. srpna hrozí 36procentními dovozními cly do USA, pokud by nesouhlasili s nezávislými obchodními dohodami, které by s nimi, jak řekl, rád podepsal, až bude mír na dosah. "Obě strany dosáhly příměří a míru. Gratuluji všem Ukončením války jsme zachránili tisíce životů. Jsem hrdý na to, že jsem prezidentem míru!" uvedl Trump na své síti Truth Social. Prezident s oběma premiéry telefonicky hovořil.

"Dohoda o příměří mezi Kambodžou a Thajskem představuje významný průlom po několika dnech smrtících střetů. Je důležité, aby ji obě země plnily v dobré víře," napsala na síti X šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která zároveň poděkovala Malajsii za zprostředkování rozhovorů. Vyhlášení příměří podle agentury Reuters uvítal také šéf americké diplomacie Marco Rubio.

Bangkok v souvislosti s konfliktem oznámil 11 mrtvých vojáků a 14 civilistů, zatímco Phnompenh pět vojáků a osm civilistů. Své domovy u thajských hranic opustilo více než 138.000 lidí, zatímco na kambodžské straně to bylo 140.000 osob.