Drama nekončí! Přítelkyně popsala údajný únos režiséra Adamce: "Mrzí mě, že jsem ho zklamala"
20. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Novinářka Veronika Maschková popsala svůj úhel pohledu na dění kolem slavného režiséra.
Slavný režisér Jiří Adamec, který trpí frontotemporální demencí, skončil v luxusním sanatoriu a jeho manželka Jana Adamcová pravděpodobně dále podniká kroky k jeho zbavení svéprávnosti, protože člověka s degenerativní poruchou je bohužel velmi jednoduché zneužít.
Najdou se ale stále tací, kteří tvrdí, že na tom Adamec není až tak zle, jak jeho manželka popisuje.
Zřejmě nejhlasitější je v tom ohledu novinářka Veronika Maschková, Adamcova přítelkyně, která jako první začala veřejně obviňovat Adamcovu manželku z únosu.
Jana Adamcová oproti tomu viní Maschkovou z rapidního zhoršení manželova stavu: „Jeho stav se výrazně zhoršil poté, co ho Maschková odvezla a čtyři dny schovávala bez životně důležitých léků,“ uvedla pro eXtra.cz.
Maschková samozřejmě nepopírá, že měla Adamce u sebe, léky měl ale prý všechny s sebou. Společně se skrývali v hotelu: „Když jsme nemohli jít k němu domů z banky, protože se bál, že Jana a Jasmínka tam čekají, museli jsme koupit několik věcí, aby měl na pondělí k právníkovi čisté spoďáry. Potkali jsme Dalibora Gondíka, který byl u holiče,“ popisovala Maschková svoji verzi událostí v pořadu eXtra Host.
„Jirka ho viděl a říkal ,jé Gonďa‘. Šel za ním, že půjdou na kafe. Oni jsou kamarádi, znají se třicet let a mě ani nenapadlo, že by udělal podraz. Čekali jsme na něj asi půl hodiny a bylo to hrozně dlouho. Nakonec přišel, chvilku seděl a pořád někam odcházel. Mě to v tu chvíli nenapadlo. Asi volal Janě, což mi došlo až pak,“ pokračovala.
„Potom přiběhl a řekl Jirkovi, že půjdou na kafe, a pak už jsem ho nikdy neviděla. Vypadalo to, že si jdou jen pokecat. Následně jsem volala Gondíkovi, on mi to ale nebral a pak si mě zablokoval,“ vyprávěla.
„On má Jirka trvalé bydliště u Jany, a proto ona využila tu díru v zákoně. Říkala jsem si, že ji to přejde, že to byl nějaký zkrat v hlavě. Když už to trvalo týden, říkala jsem si, že už to není jen tak. Chtěla jsem vidět kamerové záznamy, ale ty mi nikdo nedá. Policie pak řekla, že je doma a že je v pořádku,“ tvrdí novinářka.
„Pak jsem si s ním volala a říkal mi, že ho unesli. Řekl doslova ,Unesla mě manželka a můj tchán‘. Zavolal mi od známé,“ vznáší opět to samé obvinění.
„Když byl hrozně dlouho sám a vůbec nikdo k němu nechodil, bál se toho ústavu opravdu moc a prosil mě, ať ho tam nikdy nedám. Říkala jsem mu, co blázní, že bych to nikdy neudělala! Že až to třeba někdy nepůjde, tak že najmu asistenty k němu domů. Že ty kontakty mám! Moc mě mrzí, že jsem ho zklamala,“ zakončila své vyprávění.
Není sama, kdo si myslí, že je na tom Adamec vlastně ještě docela dobře.
„Já bych rád zdůraznil, že Jirka je jiný, než jak ho Jana v médiích prezentuje. Vykresluje ho jako velmi nemocného člověka, o kterého se musí starat, ale on na tom takhle není,“ prohlásil například bývalý ředitel Miss ČR Miloš Zapletal pro Blesk.
„Ani neví, že už asi deset let ve vile nebydlíme, ale jinak ví úplně všechno. Mohu doložit vyvrácení každé věty. Ale už nemám zájem. Dneska už se tomu směju. Ono je to asi nejlepší. Někteří lidé jsou ubožáci a dříve nebo později se udusí vlastními zvratky,“ reagovala na jeho vměšování se Adamcova manželka.
Stejně tak ale přicházejí i vyjádření o osobností stojících na straně Jany Adamcové. Například známý moderátor Xaver Veselý nedávno varoval před chováním Veroniky Maschkové, na kterou prý musel sám volat policii, aby mu dala pokoj.
Ke stavu Adamce pak dodal: „Něco vám řeknu, mně před rokem a půl zemřel tatínek, který trpěl stejnou nemocí. To, že ten člověk má nějaké světlé chvilky, kdy působí, že je v pořádku, rozhodně neznamená, že v pořádku je.“