Zloději ukradli z pařížského Louvru vzácné šperky, muzeum je kvůli tomu zavřené
20. 10. 2025 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pařížské muzeum Louvre zůstalo dnes zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli několik šperků, uvedl deník Le Parisien.
Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X s tím, že úřady případ vyšetřují. Později oznámila, že lupiči potřebovali ke krádeži jen čtyři minuty. Na videozáznamech bylo podle Datiové vidět, že jednají profesionálně. Uvedla také, že jeden z odcizených šperků byl nalezen v blízkosti muzea. Prezident Emmanuel Macron loupež večer označil za útok na francouzské kulturní dědictví.
"Dnes ráno došlo při otevření Louvru k loupežnému přepadení. Nikdo nebyl zraněn," napsala Datiová. Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování organizované loupeže. Ministryně kultury v rozhovoru se stanicí TF1 upřesnila, že se jednalo o vloupáni, nikoli o loupežné přepadení.
"Díla najdeme a pachatelé budou postaveni před soud. Pod vedením pařížské prokuratury se pro to dělá vše a všude," napsal prezident Macron na síti X s tím, že Francie si svého kuturního dědictví váží a jde o součást její historie.
Podle deníku Le Parisien zloději rozbili jedno z oken slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému. Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků "nedozírná".
Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli od nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali do sálu v Apollonově galerii. Deník Le Parisien informoval o třech pachatelích, z nichž dva vstoupili dovnitř a třetí hlídal venku; rozhlasová stanice Europe 1 informovala o čtyřech lupičích, kteří zaparkovali své skútry poblíž Louvru a okno rozřezali malými motorovými pilami. Nyní jsou na útěku.
Na některých záběrech z místa bylo vidět chaos mezi turisty, zatímco policie uzavřela brány muzea a okolní silnice vedoucí kolem palácového komplexu, píše agentura AP.
Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. V roce 2024 registrovalo téměř devět milionů návštěvníků. Jeho sbírky zahrnují přes 35.000 uměleckých děl. Jen sálem s proslulou Monou Lisou od Leonarda da Vinciho denně projde kolem 20.000 lidí.