20. 10. 2025 – 6:37 | Zprávy | Anna Pecena

Nový trik s výměnou starých bankovek cílí na důchodce
Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Podvodníci nově využívají trik s “vrácením přeplatku” v hotovosti – ale za “staré” bankovky, které už nemají hodnotu. Mnohý senior přijme „výhodnou“ nabídku, začne hledat menší bankovky doma – a než se naděje, přijde o celé úspory. Tento podvod už policie v ČR varuje a měli byste být na pozoru.

Jak “výměna starých bankovek” funguje

Podvodní scénář začíná nevinně: někdo zaklepe na dveře a tvrdí, že vám dluží přeplatek na energiích, bleskovou opravu, revizi služeb nebo správu bytu. Jako důkaz přinese bankovku vysoké nominální hodnoty – třeba „tisícikorunu“ – a nabídne vám, že vám rozdíl doplatí v hotovosti, pokud mu ukážete menší bankovky. Je to past: nechá vás jít po domě sbírat drobné peníze, zatímco tzv. “věřitel” zavolá komplice, kteří mezitím projdou místnosti a zmizí s veškerou hotovostí z domova. Tato metoda je přesně popsána Policií ČR jako jeden z běžných triků namířených proti seniorům. 

To, co podvodníci označují jako „výhodný návrat peněz“, je v praxi krádež. Když senior začne hledat peníze doma, udává pachatel polohu úschovy dalším členům gangu. Výsledkem je, že domů se vrátíte – a zjistíte, že jste přišli o všechny úspory. 

Padělané bankovky – už to nejde ověřit

Aby to bylo ještě horší: i bankovku, kterou vám “vrátí”, může být padělek nebo starý typ, který už v oběhu neplatí. Česká národní banka potvrzuje, že padělané verze bankovek 500 Kč (verze 2009) a 1000 Kč (verze 2008) se v ČR opravdu objevují, a že imitace ochranných prvků (např. proužků) patří mezi běžné chyby těchto padělků. 

Takže nejen že přijdete o své peníze, ale možná ještě dostanete fiktivní “náhradu”, kterou nelze použít.

Jak se bránit těmto pastem

  • Nikomu neotevírejte dveře, koho neznáte. Vždy si přes kukátko zjistěte, kdo je za dveřmi.

  • Než svolíte k výměně hotovosti, požádejte osobu o zaměstnanecký průkaz, kontaktujte společnost, kterou tvrdí, že zastupuje – ideálně přes oficiální číslo.

  • Nikdy nevykládejte doma polohu svých úspor na základě žádosti po “menších bankovkách”.

  • Pokud někdo tvrdí, že vám vrací přeplatek, trvejte, že vám přeplatek pošle přepážkou nebo převodem – ne v hotovosti přímo domů.

  • Pokud vás něco zneklidní, okamžitě zavolejte na policii – linka 158 – a oznamte podezřelou návštěvu.

Podvod se výměnou “starých bankovek” je reálným rizikem, které už bylo zaznamenáno v praxi. Nezapomeňte: podezřelá nabídka, vyšší nominál, žádost o drobné z domácích úspor – to jsou varovné signály. Chraňte sebe i své prostředky. Polícia i odborné instituce doporučují být obezřetní a nikdy nenechat cizince manipulovat s vaší hotovostí v domě

