Drama nekončí! Odkopnutá expřítelkyně reportéra Kašáka promluvila o brutálním podrazu i podivných finančních okolnostech

22. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zrazená bývalá přítelkyně se nehodlá nechat pomlouvat a uvádí věci na pravou míru.

Kdyby snad někdy z nějakého důvodu měla vyjít kniha o tom, jak rozhodně nekončit vztah, tvář primáckého reportéra Karla Kašáka by rovnou mohla ozdobit přebal.

Kašák doma předstíral, že je všechno v nejlepším pořádku, na oko se chystal řešit nové společné bydlení a společnou budoucnost. Ve skutečnosti ale už dávno věděl, že z toho nic nebude, měl už jinou a doma prostě jenom prachsprostě lhal.

Nakonec všechno prasklo, když z ničeho nic zmizel, nepřišel do práce a dva dny nezvedal telefon. Partnerka strachy bez sebe nechala vyhlásit pátrání, ve věci už se angažovala policie, ale nakonec se ukázalo, že Kašák prostě jenom utekl za milenkou, herečkou Kateřinou Bláhovou.

S Bláhovou, do které se dle vlastních slov maniakálně zamiloval, se hned pak dal dohromady a nastěhoval se k ní. A bývalka, shodou okolností také Kateřina, jen příjmením Teplá, zůstala jen nechápavě zírat, jak se lusknutím prstů může štěstí změnit v totální zmar.

Zrazená láska se původně nechtěla nijak zvlášť veřejně vyjadřovat, aféra ale dostala mediální rozměr a s ním spojenou pozornost, která bývalé Kateřině příliš nevyhovuje. Rozhodla se však alespoň učinit přítrž drbům, spekulacím a údajně scestným prohlášením Kašáka.

„Staly se věci, kvůli kterým už nemohu mlčet. Můj bývalý partner se rozhodl, že si napraví svou pošramocenou pověst tím, že mě označí za nevyrovnanou osobu s psychickými problémy. Poslední státnici jsem dělala 6. června a ještě poté jsme s Kájou zařizovali naši společnou dovolenou na prázdniny. Týden po ní jsme odjeli pracovat na Rock for People, kde Kája do mikrofonu vyřvával, jak mě strašně miluje,“ napsala na Instagramu.

Právě na Rock for People se podle všeho poznal s Bláhovou, ale to mu nijak nebránilo své tehdejší přítelkyni lhát do očí: „Říkal mi, co by mi řekl na svatbě. Každý víkend se mnou jezdil za mou rodinou. Poté, co se po pátrání objevil, chtěl všechno urovnat a přemlouval mě, abych s ním odjela na naši zařízenou dovolenou,“ prozradila první Kateřina.

I poté se Kašák snažil všechno zatlouct: „Pardon, že jsem si při těchto okolnostech nevšimla, že jsme se odcizili a že se chce rozejít. O brečení do polštáře nemluvě. Promoce, na kterou jsme jeli, se uskutečnila 27. června. Pak se objevil článek o milence. Kája před mou rodinou tvrdě zapíral. O paní bez duše jsem neměla sebemenší tušení,“ pokračovala ve vyprávění.

A vypadá to, že možná něco nehraje ani s finanční situací reportéra, který si podle své expřítelkyně měl ze zvláštních důvodů půjčovat peníze od známých: „Napsaly mi desítky žen, které Kašák žádal o peníze s přislíbením brzkého vrácení. Finanční tíseň odůvodňoval ztrátou peněženky či napadením účtu. Žili jsme spolu tři roky a za tu dobu mu nikdo účet nenapadl a podle toho, co vím, dvanáctkrát do roka určitě neztratil peněženku,“ zakončila kousavě.