Těchto prokletých věcí se nechcete dotýkat

22. 7. 2025 – 9:38 | Magazín | Natálie Kozak

Všichni známe strašidelné historky o panenkách, záhadných obrazech nebo starých předmětech, co v sobě skrývají něco temného. Co když ale tyhle příběhy nejsou jen výmysly filmařů a spisovatelů? Co když tyhle věci opravdu existují a vnesly do světa nejednu dávku hrůzy?