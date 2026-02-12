Drama na Tofane: Ledecká upadla v Super-G, Nováková senzačně 14. , zlato bere Italka
12. 2. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na legendární sjezdovce Olimpia delle Tofane, která je symbolem technické náročnosti a vysokých rychlostí, se 12. února 2026 odehrál jeden z nejdrsnějších závodů alpského lyžování na olympijských hrách Milán–Cortina 2026.
Trať, kterou stavitelé připravili s ostrými zatáčkami, terénními vlnami a dlouhými rychlostními úseky, dnes byla pravou zkouškou odvahy i techniky.
Do startovního listu s číslem 8 vyrazila také česká univerzálka Ester Ledecká, která je na hrách vždy jedním z největších magnetů pro fanoušky. Před Ledeckou vypadly na této trati rovnou 3 favoritky, jako první trať nezvládla Němka Weidleová-Winkelmannová, hned po ní se do branek nevešla ani Rakušanka Puchnerová. A před Ledeckou závod nedokončila také Němka Aicherová.
Ester nenasupovala na trať dle zpráv z týmu stoprocentně v pořádku, stěžovala si na bolesti zad a tak byla pod tlumícími prášky. Po agresivní jízdě, kde všechny kritické místa, kde spadly ostatní favoritky, zvládla skvěle, v závěru tratě ale po menším skoku přišla o stabilitu a ošklivě upadla, čímž svůj olympijský závod v super-G nedokončila. Pád nevypadal vůbec hezky, ale naštěstí se po pádu sama zvedla a odjela z tratě na lyžích, cíl projela v předklonu a viditelně otřesená a samozřejmě velmi zklamaná, protože určitě po těsném vypadnutí ze čtvrtfinále snowboardového paralelního obřího slalomu toužila po úspěchu na lyžích. Doufejme, že je v pořádku.
Hned po Ledecké nedojela Super-G i největší favoritka závodu, domácí Sofia Goggiaová. Náročnost této tratě, která se jela zároveň za špatného počasí mluví i to, že z celkem 43 startujících závodnic do cíle dojelo pouze 26, zatímco 17 jezkyň závod předčasně ukončilo buď pádem a nebo technickými chybami na trati.
I přes extrémní podmínky a náročnost tratě ji zvládly odjet 3 další české reprezentantky. Barbora Nováková skončila na 14. místě a zajela tak nejlepší výsledek své kariéry, který si evidetně schovala na letošní olympiádu, což je velký úspěch.
Alena Labaštová projela cílem na 20. pozici, předvedla stabilní výkon na úrovni světové konkurence.
Elisa Maria Negri dojela na 24. místě, připsala si cennou zkušenost a důležité umístění mezi elitou.
Zlato nakonec senzačně slaví 35.letá Italka Brignoneová, která po čtyři roky starém triumfu v obřím slalomu z Pekingu zapsala další nejcennější kov do své sbírky. Stříbro si vyjela Francouzka Miradoliová se ztrátou čtyř desetin, třetí skončila Rakušanka Hütterová, která jen o jednu setinku porazila svoji krajanku Radlerovou.
Výsledky
|Umístění
|Závodnice
|Země
|Čas/Deficit
|1.
|Federica Brignone
|ITA
|1:23,41
|2.
|Romane Miradoli
|FRA
|+0,41
|3.
|Cornelia Hütter
|AUT
|+0,52
|4.–13.
|další závodnice
|—
|—
|14.
|Barbora Nováková
|CZE
|+2,17
|20.
|Alena Labaštová
|CZE
|+4,53
|24.
|Elisa Maria Negri
|CZE
|+5,80
|26.
|poslední dojezdy
|—
|—