Dnes je čtvrtek 12. února 2026., Svátek má Slavěna
Počasí dnes 9°C Skoro zataženo

Drama na Tofane: Ledecká upadla v Super-G, Nováková senzačně 14. , zlato bere Italka

12. 2. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Drama na Tofane: Ledecká upadla v Super-G, Nováková senzačně 14. , zlato bere Italka
Velmi nepčíjemný pád Ester Ledecké v Super-Gzdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Na legendární sjezdovce Olimpia delle Tofane, která je symbolem technické náročnosti a vysokých rychlostí, se 12. února 2026 odehrál jeden z nejdrsnějších závodů alpského lyžování na olympijských hrách Milán–Cortina 2026.

Trať, kterou stavitelé připravili s ostrými zatáčkami, terénními vlnami a dlouhými rychlostními úseky, dnes byla pravou zkouškou odvahy i techniky.

profimedia-1074321079 Ester Ledecká na začátku tratězdroj: Profimedia

Do startovního listu s číslem 8 vyrazila také česká univerzálka Ester Ledecká, která je na hrách vždy jedním z největších magnetů pro fanoušky. Před Ledeckou vypadly na této trati rovnou 3 favoritky, jako první trať nezvládla Němka Weidleová-Winkelmannová, hned po ní se do branek nevešla ani Rakušanka Puchnerová. A před Ledeckou závod nedokončila také Němka Aicherová.

Ester nenasupovala na trať dle zpráv z týmu stoprocentně v pořádku, stěžovala si na bolesti zad a tak byla pod tlumícími prášky. Po agresivní jízdě, kde všechny kritické místa, kde spadly ostatní favoritky, zvládla skvěle, v závěru tratě ale po menším skoku přišla o stabilitu a ošklivě upadla, čímž svůj olympijský závod v super-G nedokončila. Pád nevypadal vůbec hezky, ale naštěstí se po pádu sama zvedla a odjela z tratě na lyžích, cíl projela v předklonu a viditelně otřesená a samozřejmě velmi zklamaná, protože určitě po těsném vypadnutí ze čtvrtfinále snowboardového paralelního obřího slalomu toužila po úspěchu na lyžích.  Doufejme, že je v pořádku. 

Hned po Ledecké nedojela Super-G i největší favoritka závodu, domácí Sofia Goggiaová. Náročnost této tratě, která se jela zároveň za špatného počasí mluví i to, že z celkem 43 startujících závodnic do cíle dojelo pouze 26, zatímco 17 jezkyň závod předčasně ukončilo buď pádem a nebo technickými chybami na trati. 

I přes extrémní podmínky a náročnost tratě ji zvládly odjet 3 další české reprezentantky. Barbora Nováková skončila na 14. místě a zajela tak nejlepší výsledek své kariéry, který si evidetně schovala na letošní olympiádu, což je velký úspěch.

  • Alena Labaštová projela cílem na 20. pozici, předvedla stabilní výkon na úrovni světové konkurence.

  • Elisa Maria Negri dojela na 24. místě, připsala si cennou zkušenost a důležité umístění mezi elitou.

Zlato nakonec senzačně slaví 35.letá Italka Brignoneová, která po čtyři roky starém triumfu v obřím slalomu z Pekingu zapsala další nejcennější kov do své sbírky. Stříbro si vyjela Francouzka Miradoliová se ztrátou čtyř desetin, třetí skončila Rakušanka Hütterová, která jen o jednu setinku porazila svoji krajanku Radlerovou.

Výsledky 

Umístění Závodnice Země Čas/Deficit
1. Federica Brignone ITA 1:23,41
2. Romane Miradoli FRA +0,41
3. Cornelia Hütter AUT +0,52
4.–13. další závodnice
14. Barbora Nováková CZE +2,17
20. Alena Labaštová CZE +4,53
24. Elisa Maria Negri CZE +5,80
26. poslední dojezdy
Tagy:
Super-G Ester Ledecka ZOH 2026
Zdroje:
ChatGPT

Předchozí článek

Každodenní pití kávy má jasný vliv na onemocnění demencí

Následující článek

Asteroid velikosti mrakodrapu míří k Měsíci. Výbuch možná uvidíme pouhým okem

Nejnovější články