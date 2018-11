Dozvuk bouřlivé tiskovky: Reportér kvůli sporu s Trumpem přišel o akreditaci

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Bílý dům odňal akreditaci zpravodaji televize CNN, který se na středeční tiskové konferenci dostal do sporu s prezidentem Donaldem Trumpem. Reportér Jim Acosta pozbyl práva účastnit se prezidentských akcí v Bílém domě. Jak k tomu poznamenala agentura AP, Trumpův "bojovný vztah" k médiím se ještě vyhrotil i poté, co na stejné akci označil některé novináře za drzé a reportérku televizní sítě PBS černé pleti obvinil z kladení rasistického dotazu.

Acosta se na tiskové konferenci Trumpa ptal, proč v závěru kampaně před úterními volbami karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky označoval za invazi. Když chtěl zpravodaj CNN položit další otázku, Trump prohlásil "to stačí". Acosta se pak přetahoval s asistentkou o mikrofon a prezident ho nazval "neslušným a hrozným" člověkem, za kterého by se CNN měla stydět.

Když před položením otázky další novinář, Peter Alexander z televize NBC News, Acostu hájil jako poctivého a pracovitého reportéra, reagoval Trump slovy: "Upřímně, tebe taky zrovna nemusím."

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové bylo Acostovo chování "absolutně nepřijatelné". Mluvčí vyčetla novináři, že "vložil ruku na mladou ženu, která se snažila dělat svou práci". Akreditace, přesněji bezpečnostní osvědčení vydané prezidentskou ochrankou, byla Acostovi odebrána do odvolání, uvedla mluvčí.

Acosta na twitteru Sandersovou obvinil ze lži. Podle očitých svědků se asistentky obsluhující mikrofon sice krátce dotkl, ale omluvil se jí. V prohlášení ho podpořila i televize CNN, podle níž je odebrání akreditace odvetou za Acostovy nepříjemné otázky. Prezident ve vztahu k médiím podle CNN zašel příliš daleko. Agentura Reuters označila incident za "nové dno v chování Trumpa vůči novinářům".

Vlivné americké Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA), organizace reportérů informujících o činnosti prezidenta, vydalo prohlášení, v němž se za Acostu postavilo. Jeho chování nebylo podle WHCA útočné a reakce Bílého domu je nepřijatelná. "Tato ubohá a pomýlená akce musí být okamžitě odvolána," uvádí se v prohlášení.

"Od roku 1996, odkdy informuji o Bílém domě, jsem se s ničím podobným nesetkal. Jiní prezidenti se nebáli tvrdých otázek," napsal na twitteru Peter Baker z listu The New York Times.

Později na tiskové konferenci zaútočil Trump ještě na další novinářku, tentokrát z veřejnoprávní televize PBS. Yamiche Alcindorová, která je černé pleti, uvedla, že prezident kdysi sám sebe označil za "nacionalistu". Proto se ho zeptala, zda si nemyslí, že jeho rétorika nahrává bělošským nacionalistům. "Nevím, proč to říkáte. Je to rasistická otázka," reagoval Trump.

Prezident tiskovou konferenci zahájil s bezmála půlhodinovým zpožděním a mimo jiné si v jejím průběhu stěžoval, že média neinformují o tom, jak ve Spojených státech zemi vzkvétá ekonomika. "Můžu udělat něco skvělého, ale oni to popíší tak, že to nevypadá dobře," dodal. "Taková nepřátelská média," poznamenal poté, co reportérce rozhlasové sítě AURN April Ryanové, která mu chtěla položit otázku, nařídil, aby si sedla.