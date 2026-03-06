Chodníky budoucnosti mohou napájet celá města, každý krok vytváří elektřinu
6. 3. 2026 – 12:41 | Zpravodajství | Alex Vávra
Stačí obyčejná chůze a vzniká elektřina. Speciální dlaždice dokážou proměnit lidské kroky v energii, která může napájet lampy, nabíječky nebo světla v parcích. Technologie britské firmy Pavegen ukazuje, že i každodenní cesta do práce může jednou pomáhat vyrábět energii pro celé město.
Představte si chodník, po kterém jdete do práce, a každý váš krok přitom vyrábí elektřinu. Nejde o sci-fi, ale o technologii britské firmy Pavegen Systems. Ta vyvinula speciální dlaždice, které dokážou proměnit lidské kroky v energii. Stačí, aby po nich lidé chodili, běhali nebo tančili – a systém začne vyrábět elektřinu, sbírat data o pohybu lidí a zapojovat veřejnost do interaktivních projektů.
Za nápadem stojí britský designér Laurence Kemball-Cook, který firmu založil v roce 2009. Na myšlenku přišel během stáže v energetické společnosti E.ON. Přemýšlel tehdy, jak napájet pouliční osvětlení pomocí obnovitelných zdrojů. Jenže ve městech je to složitější, než se zdá. Vítr mezi budovami nefouká dostatečně a solární panely často stíní mrakodrapy. Kemball-Cook si proto položil jednoduchou otázku: co kdyby energii vyráběli přímo lidé?
Nápad zněl odvážně a mnozí ho považovali za bláznivý. On se ale nevzdal. Ve svém pokoji začal stavět první prototypy podlahy, která by využívala energii lidského kroku. Experimentoval celé roky, až vznikl první funkční model. Vývoj pomohla financovat cena Royal Society of Arts International Design Directions.
Chodník, který vyrábí elektřinu
Princip je překvapivě jednoduchý. Speciální dlaždice se při kroku mírně stlačí asi o pět milimetrů. Tento pohyb uvnitř systému roztáčí mechanismus založený na magnetech a měděných cívkách. Díky elektromagnetické indukci se kinetická energie lidského kroku promění na elektřinu.
Jeden jediný krok dokáže roztočit setrvačník až na deset sekund. Energie se následně ukládá do baterií a může napájet například osvětlení n bo elektroniku v okolí. Podle společnosti dokáže jeden člověk vyprodukovat tolik energie, že by LED pouliční lampa svítila zhruba půl minuty. První verze dlaždic byla vyrobena z recyklovaného polymeru a povrch tvořily materiály z recyklovaných pneumatik nákladních aut. Technologie se ale rychle vyvíjela. Pozdější generace dlaždic podle firmy výrazně zvýšila účinnost přeměny energie, a to přibližně dvacetkrát.
Někteří odborníci upozorňují, že samotné množství energie je poměrně malé. Pokud by člověk chodil po těchto dlaždicích čtyři hodiny, vyrobil by jen zlomek své denní spotřeby energie. Skutečná síla technologie je ale jinde. Systém totiž dokáže velmi přesně sledovat pohyb lidí – kolik jich prošlo, odkud přišli a kam směřují. Taková data jsou pro města, obchodní centra nebo pořadatele akcí mimořádně cenná.
Od olympiády po fotbalové hřiště
Dlaždice Pavegen se už objevily na desítkách míst po celém světě. Velkou pozornost získaly například během olympijských her v Londýně, kdy byly instalovány na stanici metra West Ham. Další projekt vznikl během pařížského maratonu, kde technologie sbírala energii z kroků tisíců běžců. V Rio de Janeiru byly dlaždice položeny na veřejném fotbalovém hřišti. Energie z kroků hráčů pomáhá napájet osvětlení, takže se může hrát i po setmění.
Zajímavé projekty vznikly také jinde ve světě. Na vlakovém nádraží v britském Telfordu mohou lidé díky energii z vlastních kroků dobíjet mobilní telefony. V Hongkongu běžecká dráha ukládá energii do baterií a napájí světla v nedaleké budově. A dokonce i před Bílým domem ve Washingtonu pomáhá energie z kroků asi deseti tisíc chodců denně rozsvěcet park.
Studie na australské Macquarie University ukázala, že kdyby dlaždice pokrývaly jen 3,1 procenta nejvytíženější podlahové plochy budovy, vyrobily by ročně asi 1,1 megawatthodiny energie. To by pokrylo přibližně půl procenta spotřeby celé budovy. Technologie se nejlépe hodí do míst, kde se pohybují tisíce lidí denně – například do nákupních center, na nádraží nebo na velká náměstí. Právě tam mohou tisíce kroků vytvořit zajímavé množství energie.
Firma ale musí překonat ještě jednu velkou překážku – cenu. Instalace těchto systémů je zatím poměrně drahá. Pavegen proto hledá investory, kteří by pomohli rozšířit výrobu a snížit náklady.
Firma získala investici asi 350 tisíc liber, což je přibližně 10 milionů korun. Později prostřednictvím crowdfundingové platformy získala další investici ve výši 1,9 milionu liber, tedy zhruba 55 milionů korun. Díky tomu do firmy vstoupilo asi 1500 investorů a hodnota společnosti tehdy dosáhla přibližně 17 milionů liber, což odpovídá zhruba 500 milionům korun.
Kemball-Cook věří, že pokud se podaří snížit cenu technologie na úroveň běžné podlahy, může se podobná energetická dlažba stát běžnou součástí měst. Představa je jednoduchá – miliony lidí chodí každý den po chodnících a podlahách. A každý jejich krok může vyrábět energii.