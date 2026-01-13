Lunární horoskop na úterý 13. ledna: Probuďte v sobě sílu medvěda
13. 1. 2026 – 7:31 | Magazín | Natálie Kozak
Dnešní lunární konstelace v sobě skrývá velkou polaritu. Zatímco silní jedinci mohou budovat impéria, unavené duše by měly hledat úkryt a čerpat nové síly. Hvězdy radí zaměřit se na fyzické tělo, dopřát si očistu v suché sauně a načerpat energii přímo ze země. Na které části těla si dát dnes pozor a jak se nenechat převálcovat intenzivními emocemi?
Úterní konstelace nás staví před zásadní otázku: patříte mezi ty, kteří dnes položí základy svého budoucího impéria, nebo potřebujete spíše bezpečí svého soukromého úkrytu? Den, kterému vládne symbol medvěda, v sobě nese obrovskou stabilitu i syrovou energii země. Měsíc v hlubokém znamení Štíra navíc bičuje naše emoce, což z tohoto úterý činí jeden z nejintenzivnějších dnů celého ledna.
Den velké polarity a vnitřní síly
Dnešní energie 24. a 25. lunárního dne nerozdává dary zadarmo, ale přeje připraveným. Pokud se cítíte v plné síle, je ideální čas začít pracovat na velkých projektech. Neplýtvejte energií na pochybnosti a nelitujte se, dnešek vyžaduje odhodlání a tah na branku. Naopak ti z vás, kteří se cítí vyčerpaní, by se měli vyhnout hlučným davům a raději se stáhnout do ústraní. Odpočinek dnes není projevem slabosti, ale nezbytnou ochranou vaší integrity.
Proměna energie a síla doteku se zemí
Jedním z klíčových doporučení pro toto období je transformace vnitřního napětí. Sexuální energii, která je pod vlivem Štíra velmi silná, zkuste dnes přetavit do tvůrčí práce nebo poctivého silového tréninku v posilovně. Tělo dnes volá po aktivitě, která ho uzemní.
Velmi prospěšný je přímý kontakt s přírodou. Pokud vám to podmínky dovolí, zkuste alespoň na chvíli „uzemnění“, stačí pár kroků naboso po zemi, abyste načerpali sílu přímo z kořenů planety. Staré tradice také radí vyhnout se v tento den kontaktu s olovem, ale naopak vřele doporučují návštěvu sauny nebo lázní se suchou párou, což vašemu tělu pomůže vyplavit nahromaděný stres.
Na co si dát pozor v oblasti zdraví
Pod vlivem měsíce ve Štíru a energie 24. dne jsou nejcitlivější oblastí vašeho těla reprodukční orgány. Věnujte jim zvýšenou pozornost a dopřejte si dostatek tepla i šetrnou péči. Nezapomínejte, že medvěd je sice silné zvíře, ale i on ví, kdy je čas se šetřit. Naslouchejte svému tělu a nenuťte se do ničeho, co by bylo v rozporu s vaším vnitřním nastavením.